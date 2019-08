El comunicado completo sobre sentencia de cadena perpetua contra "Don H"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A través de un extenso comunicado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos detalló la acusación contra el narcotraficante hondureño Héctor Emilio Fernández, alias "Don H", quien este viernes 2 de agosto fue condenado a cadena perpetua por un juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.



En el documento, el Departamento de Justicia explica que "Don H" amasó una fortuna de aproximadamente 50 millones de dólares en conexión con la distribución de 135 toneladas de cocaína y 20 toneladas de químicos precursores de metanfetaminas.



A continuación, EL HERALDO publica el informe textual que reveló el Departamento de Justicia contra el narcotraficante hondureño Héctor Emilio Fernández, alias "Don H", sentenciado a cadena perpetua por un juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.



"Geoffrey S. Berman, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York Y Michael Machak, agente especial interino a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Agencia de Administración y Control de Drogas (DEA), anunciaron hoy que Héctor Emilio Fernández Rosa, alias “Don H”, fue sentenciado a cadena perpetua por conspirar para distribuir y poseer con la intención de distribuir sustancias controladas.



Fernández Rosa amasó un aproximado de $50 millones en conexión con la distribución de 135 toneladas de cocaína y 20 toneladas de químicos precursores de metanfetaminas, a los cuales se le ordenó a renunciar en conexión con su sentencia.



Fernández Rosa fue arrestado provisionalmente en Honduras en octubre de 2014 y extraditado a los Estados Unidos en septiembre de 2015. Fernández Rosa de había declarado previamente culpable ante el juez federal de circuito Richard J. Sullivan, quien le impuso hoy la sentencia como juez designado.



El fiscal general de Manhattan, Geoffrey S. Berman dijo que “Héctor Emilio Fernández Rosa, operando con impunidad en Honduras, traficó más de 135 toneladas de cocaína a los Estados Unidos en el transcurso de 17 años.



Al pagar millones de dólares en sobornos a funcionarios hondureños, incluyendo al antiguo presidente, aseguró el paso seguro de sus drogas hacia los Estados Unidos.



También protegió su organización de narcotráfico eliminando a sus rivales, asesinando a 19 personas, incluyendo al congresista hondureño Mario Fernando Hernández Bonilla en 2008. Este día, uno de los narcotraficantes más prolíficos y violentos ha sido llevado ante la justicia”.

El agente especial interino a cargo, Michael Machak dijo que “llevar ante la justicia y poner tras las rejas a individuos como Fernández Rosa no solo hace a nuestro país más seguro, sino que mantiene enormes cantidades de drogas peligrosas fuera de nuestras calles. Esto debería servir de advertencia de que la DEA no tolerará y procesará a narcotraficantes peligrosos que siembran el caos en nuestro país”.



De acuerdo con los registros y declaraciones hechas durante el proceso judicial:



En 1998, aproximadamente, Fernández Rosa comenzó a participar en el tráfico de droga en Honduras con una célula de traficantes que distribuían aproximadamente cinco toneladas de cocaína por año.



Para 2003, Fernández Rosa asumió una posición de dirección en el grupo, lo que incrementó el volumen de la cocaína que distribuía hasta aproximadamente 10 toneladas por año hasta al menos 2013.



Fernández Rosa coordinó el pago de grandes sobornos a miembros de la Policía Nacional hondureña y al menos un funcionario militar hondureño que ayudaba a escoltar y asegurar el paso seguro de grandes cargamentos de droga.



Por ejemplo, en 2005 aproximadamente, Fernández Rosa y otro co-conspirador le pagaron a un candidato a la Presidencia hondureña, más de $2 millones en ganancias de los narcóticos en un esfuerzo por instalar a unos de los aliados de Fernández Rosa como viceministro de Seguridad en Honduras.



El candidato prevaleció en las elecciones, pero no cumplió su promesa al narcotraficante hondureño. Durante el mismo período, Fernández Rosa y otros conspiradores gastaron aproximadamente $ 100,000 en sobornos para la policía en conexión con cada uno de sus envíos de drogas.



Entre 2008 y 2010, Fernández Rosa diversificó sus operaciones trabajando para recibir aproximadamente 20 toneladas de efedrina en Puerto Cortés, que es el puerto comercial más grande de Honduras.



En conexión con este plan, Fernández Rosa trabajó con lugartenientes clave de Joaquín Guzmán, alias “El Chapo”, para ayudar al Cartel de Sinaloa a manufacturar grandes cantidades de metanfetamina en Honduras y Guatemala, la cual era transportada al norte por tierra, como la cocaína e importada a los Estados Unidos.



En noviembre de 2008, luego de una incautación relacionada con efedrina en Francia, Fernández Rosa ordenó el asesinato de congresista hondureño Mario Fernando Hernández Bonilla.



El asesinato fue uno de los 19 que Fernández Rosa ordenó ejecutar. En 2003, por ejemplo, Fernández Rosa instruyó a sus trabajadores que secuestrasen a un hombre que trabajaba para un traficante rival.



Después que la víctima fue secuestrada, los trabajadores de Fernández Rosa lo torturaron y mientras Fernández Rosa observaba, lo metieron en una tumba recién excavada estando todavía con vida. Fernández Rosa y sus trabajadores ejecutaron entonces a la víctima.



En 2013, Fernández Rosa envió a un asesino para matar a una persona que, sospechaba Fernández Rosa, había ayudado a matar a uno de sus familiares, y el asesino coordinó un gran ataque que resultó en la muerte del objetivo de Fernández Rosa y de aproximadamente nueve víctimas adicionales.



Adicional a su condena de prisión, Fernández Rosa (46 años), hondureño fue también sentenciado a cinco años de libertad supervisada y pagar el decomiso por el monto de $50 millones.



El señor Berman alabó los sobresalientes esfuerzos de la Unidad Bilateral de Investigaciones de la División de Operaciones Especiales, Fuerza de Choque de Nueva York y la Oficina de País en Tegucigalpa, así como la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.



Este proceso es manejado por la Unidad Internacional de Narcóticos y Terrorismo de esta oficina. El fiscal federal asistente, Emil J. Bove III y Matthew J. Laroche están a cargo del proceso".