Presidente de Marvel confirma que habrá Avengers 5

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Durante el pasado Comic-Com realizado en San Diego, el presidente de Marvel hizo importantes revelaciones, entre estas, confirmó que habrá Avengers 5.

Según reportó el portal E! News, Kevin Feige declaró "que veremos a un equipo reunirse nuevamente, aunque no será al que estamos acostumbrados” al que se vio en ‘Endgame’, cinta que se coronó como la más taquillera de todos los tiempos.

De igual manera, Kevin Feige indicó que "será una encarnación muy diferente, con algunas personas que ya conociste y otras que aún no conoces".

Pese a la confirmación del proyecto, este aún no tiene fecha de producción y menos de lanzamiento.

Primero tendremos que ver las cinco cintas de la fase cuatro: Blac Widow, The Eternals, Shang-Chi, Dr. Strange in the multiverse of madness y Thor: love and thunder.

Thor: love and thunderm, uno de los filmes más esperados por las chicas, se estrenará el 5 de noviembre de 2021, por lo que se presume que luego se anunciará el estreno de Avengers 5.

Habrá que esperar unos meses más para conocer detalles de esta película.