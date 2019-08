Retiran declaración de culpabilidad a exdiputado Fredy Nájera en EE UU

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El exdiputado hondureño Fredy Renán Nájera Montoya deberá ir a un juicio para que la justicia estadounidense determine si es o no culpable de los cargos de narcotráfico que se le imputan.



El abogado de Nájera en Honduras, Andrés Urtecho Jeamborde, confirmó que el juez que lleva la causa en Estados Unidos canceló la declaración de culpabilidad.



Tras viajar y entregarse a la justicia de Estados Unidos, país que lo acusa por los delitos de narcotráfico, el exdiputado hondureño se declaró culpable.

LEA TAMBIÉN: Sentencian a cadena perpetua a narcotraficante hondureño 'Don H'



No obstante, luego se arrepintió y aseguró que lo hizo por presiones de su abogado defensor, quien tenía conflicto de interés por representar al capo Devis Leonel Rivera Maradiaga.



En consecuencia, Nájera envió una carta a la juez, donde solicitó el retiro de la culpabilidad.

Asesinato del zar antidrogas

El 18 de junio de 2019, Joaquín Pérez, abogado del hondureño acusado de narcotráfico, aseguró que este "no tiene nada que ver" con el asesinato del zar antidrogas, Julián Arístides González.



“Es injusto que sea acusado de algo que no hizo y que hay documentación que indica quienes estuvieron implicados, expresó el apoderado legal en una conferencia de prensa.



Pérez aseveró que el exparlamentario del Partido Liberal viajó a Estados Unidos para pagar por los errores que cometió, pero no para mentir. Asimismo, denunció que "Los Cachiros", quienes colaboran con la justicia estadounidense, tienen estrategias para implicar a su representado como un intento de manipular el sistema judicial estadounidense.



“Los Cachiros manipularon el sistema desde que empezaron a trabajar por su cuenta desde 2013 y seguirán manipulando el sistema”, sostuvo, al mismo tiempo que solicitó a las autoridades hondureñas no hacer caso a las declaraciones del grupo que lidera Devis Leonel Rivera Maradiaga.

DE INTERÉS: Primera Dama de Honduras niega vínculos por presunta corrupción