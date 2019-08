'La casa de papel' reúne más de 34 millones de espectadores en la primera semana de su estreno

MADRID, ESPAÑA.- "La casa de papel" sigue siendo un fenómeno mundial. Así lo confirman las cifras de Netflix, que asegura que la tercera parte de la serie española fue vista por 34.355.956 espectadores en los primeros siete días tras su estreno el 19 de julio.



Se trata del mejor resultado conseguido por una serie de habla no inglesa de la plataforma y se ha convertido en su contenido más visto de todos los tiempos, en todos los idiomas, no solo en España, sino en países tan importantes para la compañía como Argentina, Brasil, Chile, Francia o Italia.



Así lo confirmó Diego Ávalos, director de contenido original de Netflix, quien también afirmó que la serie está empezando a pegar fuerte en la India.



Que una serie de habla no inglesa llegue tan alto en la plataforma es un éxito que sigue emocionando al equipo de "La casa de papel".

Y si no que se lo digan a Úrsula Corberó, Tokio en la ficción, que flipó con la promoción de la serie en una de las pantallas de Times Square en Nueva York. Hasta Stephen King se unió a la banda, con su careta de Dalí incluida. Y es que la audiencia heterogénea de "La casa de papel" es una de las razones de su gran acogida.



"En un vuelo de Ámsterdam a Madrid me fijé en lo que veía la gente en sus pantallas", comentó Ávalos en El País.



"Había una mujer de unos 70 años, viendo 'La casa de papel'. Y un niño de 16. Y un señor mayor. Era un avión, un espacio reducido, pero ya notábamos que no podríamos planear el perfil de espectador de esta serie", reconoció.