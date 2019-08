En masacre se convierte balacera en la colonia Los Naranjos

LA CEIBA, HONDURAS.- Una nueva masacre en Honduras dejó un enfrentamiento armado en el interior de una lujosa vivienda de la colonia El Naranjal de La Ceiba. En el hecho se reportó la muerte violenta de tres personas y una más herida la mañana.



Las víctimas del homicidio múltiple en Honduras fueron identificadas como Óscar David Zelaya Munguía (31), Edwin Pastor Ramírez Zelaya (27) -parientes entre sí- y Henry Peña (26), este último murió cuando era atendido en un centro hospitalario, luego de ser trasladado en una patrulla policial.



La nueva masacre quedó grabada en video de las cámaras de vigilancia externas del domicilio. A las 10:25 AM se observa que de la casa salen en veloz carrera cinco personas, dos le hacen parada a un taxi que pasaba por el lugar y se dirigen con rumbo al barrio la Merced, buscando la avenida 14 de Julio, a simple vista se nota que uno de los que aborda la unidad de transporte iba herido.

Los otros tres escapan corriendo hacia la avenida Víctor Hugo, que conecta con el barrio Alvarado. Uno de ellos iba gravemente herido y solo caminó unos cincuenta metros con una pistola en mano para después caer muerto en la acera del laboratorio de la Standard. Los otros huyen ilesos hacia la colonia Zelaya.



En el video también se ve que minutos antes que ocurriera el tiroteo llegaron dos vehículos, en los cuales se pudieron haber transportado los hombres armados. Uno de los carros es de paila color rojo, el cual quedó aparcado en la calle, y una camioneta color negro, la cual ingresó a la casa por el portón principal.



La Policía fue alertada del hecho y cuando llegaron a la vivienda encontraron el cuerpo sin vida de Edwin Pastor en la entrada al domicilio, junto a un pasamontañas y a pocos metros un arma de fuego. Asimismo hallaron a Henry Peña herido en el interior de la casa. Este salió caminando por su cuenta y se subió a la paila de la patrulla, para morir minutos después en una cama del hospital adonde fue llevado.



En el sitio, la Policía Nacional detuvo a un hombre que llegó de manera sospechosa a consultar sobre lo ocurrido, siendo llevado a la sede policial para investigación. No se determinó si el detenido era amigo de la familia o pariente de los fallecidos, aunque varios de los dolientes abogaban por él para que no fuera arrestado por la autoridad.



Las autoridades policiales manifestaron en el sitio que no manejan una hipótesis clara de los móviles del hecho, aunque presumen que se debe a enfrentamiento entre bandas por pelea de territorio. “Estamos procesando la información, todavía no podemos determinar por qué ocurrió el hecho.

Una vez que se hagan las investigaciones del caso vamos a poder dar algunos detalles, pero por ahora solo podemos decir que hay personas fallecidas y heridas”, manifestó el jefe de la Policía Nacional, subcomisionado Luis Bustamante.



Según se conoció, la casa donde ocurrió el tiroteo era propiedad de Hugo Danilo Peña, padre de Henry Peña, uno de los fallecidos, quien también murió de varios impactos de bala en una emboscada en septiembre del año 2016.