Hija de Edith González no tendrá una gran fiesta de 15 años

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Constanza, la hija de la actriz Edith González, no tendrá una gran fiesta de 15 años, tal y como la había soñado y platicado con su madre en vida.

Recientemente, Víctor González, tío de la única hija de la fallecida actriz mexicana, indicó en una entrevista para diario La Reforma que no se le hará un gran festejo porque ella ya no lo desea.

"No hay nada todavía, pero una fiesta grandota eso sí no habrá", detalló Víctor González. Continuó explicando que no habrá "ni salón ni chambelanes, nada de eso".

Vea: Los diez datos que no sabías sobre Edith González, la actriz que murió de cáncer de ovarios

El hermano de Edith advirtió que en caso de realizar una celebración para festejar a la quinceañera, esta sería muy íntima y familiar.También detalló que aún no determinan si será un desayuno, almuerzo o cena.

Víctor González reafirmó que Constanza estaba muy emocionada con su fiesta de 15 años, pero que con la muerte de su madre ya no es algo que desea.

"Lo único que sabemos es que ella ahora quiere algo extremadamente discreto y familiar", aseguró.

Víctor González aseguró que no existe ningún problema con el esposo de Edith González, tampoco con el padre biológico de Constanza.

El tío de la menor también compartió detalles sobre cómo vive el luto su sobrina e indicó que Constanza "la extraña, quisiera estar con su mami. Cuando está con los amigos, pues juega, no con la enjundia de antes, tomando en cuenta que esto apenas tiene un mes. Pero sí con la firmeza que su mami le heredó".

Edith González murió el 6 de mayo a causa de un cáncer de ovario. La famosa actriz de 54 años de edad perdió la batalla contra el terrible flagelo, que la tenía alejada del mundo de la actuación desde 2016, año en que fue diagnosticada.

Le puede interesar: Ella es Constanza, la adorable hija de Edith González