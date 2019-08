El distanciamiento entre Selena Gómez y la actriz hondureña que le donó un riñón

Tegucigalpa, Honduras

La cantante Selena Gomez confesó que pese al agradecimiento que le tiene a la actriz hondureña Francia Raisa por salvarle la vida al donarle un riñón, desde hace meses ambas están distanciadas.



De acuerdo con Radar Online, son ya nueve meses en los que Selena no ha hablado con Francia Raisa, a la que en un momento de su vida llegó a catalogar como su mejor amiga.



Raisa Donó el riñón a la joven cantante y en el verano de 2017.



"Creo que llegué al punto en que realmente era una especie de vida o muerte. Mis riñones estaban acabados", explicó Selena en una entrevista para NBC News poco después de dar a conocer que se había sometido a una intervención.



La cantante recordó que no deseaba pedirle a nadie de su círculo cercano algo tan complicado como una donación de riñón. "No quería pedírselo a una sola persona en mi vida… Y ella se ofreció voluntariamente", agregó, conmovida.En esa misma entrevista, Selena reconoció que Francia le salvó la vida.



Pese a todo, "se preocupa por Selena y la quiere. Le dijo que estaba tomando decisiones poco saludables y que estaba preocupada por ella".



De hecho, según el mismo portal, Selena fue vista tomando alcohol en un hotel de Nueva York y poco después ingresó a un centro de ayuda. SIn embargo, cuando su amiga la enfrentó no lo tomó bien y terminaron peleando.



Ahora ya con una vida más estable, parece que a Selena le gustaría volver a acercarse a Francia, pero no sabe si después de todo lo que ha pasado su amiga la quiera en su vida de nuevo.



De manera similar se había expresado acerca de su amiga un mes antes, cuando dio a conocer el procedimiento al que se sometió. Selena compartió en su cuenta de Instagram una imagen recostada en una camilla de hospital junto a Raisa.



Explicó a sus fans que el motivo por el cual se le había visto en baja forma física y no había promocionado su nueva música es porque supo que debía someterse a un trasplante de riñón, pues a consecuencia del lupus que padece uno de sus órganos resultó afectado.



"Quiero agradecer públicamente a mi familia y al increíble equipo de médicos. Finalmente, no hay palabras para describir mi agradecimiento para mi hermosa amiga Francia Raisa. Ella me dio el último regalo al donarme su riñón. Estoy increíblemente bendecida. Te amo tanto", escribió.



Parecía que la relación entre las amigas era profunda e inquebrantable, pero de acuerdo con la reciente información de Radar Online, el distanciamiento entre ellas cada vez es más grande.





