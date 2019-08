Atlético de Madrid somete a las Estrellas de la MLS de Estados Unidos

ORLANDO, ESTADOS UNIDOS.- La élite de la Major League Soccer de Estados Unidos no pudo responder al Atlético de Madrid.



El Atlético, que atesora 10 Ligas de España, derrotó el miércoles por un contundente 3-0 al equipo de Estrellas de la MLS con goles de Marcos Llorente, Joao Felix y del brasileño Diego Costa.



La derrota es la cuarta consecutiva de la MLS en su Juego de las Estrellas anual, que enfrenta a los mejores futbolistas de la competición con un rival internacional.



Para el entrenador del Atlético, el argentino Diego Simeone, el juego fue más igualado de lo que reflejó el marcador final.

"Fue un partido competido. En el segundo tiempo subió aún más la competencia", dijo Simeone. "En el primer tiempo empezamos de menos a más y en el segundo tiempo hubo detalles importantes para resolver el partido”.



Llorente batió la meta rival a los 43 minutos y Feliz y Costa, que no fueron titulares, anotaron goles tardíos en un juego demorado por la lluvia. Los 25.527 aficionados que abarrotaron el estadio no se acobardaron por el mal clima.



“Estoy muy contento con el trabajo de todo el equipo y con los jugadores nuevos que han llegado. Todos están sumando desde su sitio para armarnos para el futuro”, agregó Simeone.



El equipo de las estrellas de la MLS se ha enfrentado a rivales internacionales en 16 ocasiones en su Juego de las Estrellas. En las dos últimas ediciones, Juventus y Real Madrid ganaron en la tanda de penales tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.