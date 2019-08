Manuel Alejandro Turcios de Radio América: "El único hijo de mi matrimonio soy yo"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Como mil demonios sueltos, el sol abrasador se apodera del medio día en Tegucigalpa, a la espera del hombre que tiene toda la pinta de pasividad.



Transcurrieron varios minutos para que Manuel Alejandro Turcios Gálvez cruzara el umbral y estrechara la mano del productor Joselo Trejo. No lo sabíamos, pero lo confirma: "Lo siento, tenía unas cositas pendientes por terminar", dice mientras nos introduce a la histórica Radio América.



Llegamos a su templo (su estudio) e inmediatamente nos invita a ponernos cómodos, mientras agacha la cabeza que tiene el color de las aceitunas y que está perdiendo el cabello justo en el centro de la gravedad.



Ya fuera de bromas nos revela: "Desde hace ocho años estoy en la radio, y afortunadamente aquí sigo, trabajando y aprendiendo cada día algo más".

Vea: Calculadora Deportiva: No jugar un Mundial, un sueño frustrado de Edurado Bennett



Sin titubear o vacilar, desde pequeño ya sabía lo que sería de grande gracias a la figura paternal. Y hoy por hoy disfruta el haber ganado la batalla por su sueño. "Estaba entre periodismo deportivo y periodismo de guerra", explica. Al final, cree que escogió ambas: "En el estadio me he sentido como en guerra".



"Recuerdo que empecé con mi papá desde muy pequeño en este mundo de los medios. Me ponía a leer los periódicos para encontrar errores y así corregirlos", relata de las anécdotas que vivió cuando tenía siete años.



Su andadura en el periodismo deportivo comenzó en 2005: su papá le encargó la sección de deportes de un programa que conducía en Radio Globo.



"En ese año vino a jugar Pumas de la UNAM de México, y en mis locuras me dije: 'voy a conseguir entrevistas y a hacer la cobertura completa'; ese fue el inicio de todo esto", explica frente a la cámara de EL HERALDO.

Manuel Alejandro Turcios (36) sabía desde pequeño lo que sería de grande -periodista- gracias a la figura paternal. Y hoy por hoy disfruta el haber ganado la batalla por su sueño. Foto: EL HERALDO.







El hombre de 36 años reconoce que todavía tiene por delante varios objetivos por cumplir. "Me encantaría tener mi casa productora. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con producción audiovisual".

Además: Calculadora Deportiva a Wilson Gómez



"Quiero cubrir una Copa del Mundo, estar en unos Juegos Olímpicos y más, mucho más...", visualiza el también corresponsal de Honduras para Univisión Deportes.



-Su sueño, ¿le ha salido como lo tenía planeado desde niño?

-Sí y no. Uno sueña con viajar, estar detrás de los equipos y de la selección por varios países, y hasta el momento mi trabajo es más de oficina. Y sí me ha salido en términos generales.

-A todo esto, ¿cómo le va en el amor?

-Soy felizmente casado desde hace cuatro años. Sin hijos. El único hijo soy yo en mi matrimonio, ja, ja, ja...

-¿Por qué no tiene hijos?

-Todo es en el tiempo de Dios.



Rojo como el chile, así se puso Manuel Alejandro Turcios en su aventura por la Calculadora Deportiva de EL HERALDO, una sección invicta, que ha acabado con grandes y pequeños del periodismo deportivo del país.