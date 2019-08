ENEE y EEH anuncian cortes de la luz eléctrica para este jueves

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Empresa Energía Honduras (EEH) anunciaron cortes del servicio energético en varias colonias, barrio y aldeas del territorio nacional.



La estatal eléctrica y el consorcio justificaron que los cortes de la luz se efectuarán debido a los trabajos de mantenimiento que programaron desde las 8:00 de la mañana en la mayoría de las zonas.

DE INTERÉS: Presentan requerimiento fiscal contra siete funcionarios del FHIS



SIGUATEPEQUE (12:00 AM a 12:10)

Barrio Suyapita

Barrio Santa marta

Barrio San Miguel

Barrio Mata

Barrio Los Militares

Barrio El Socorro

Barrio Jesús de Otoro

Barrio Meambar

Barrio La Trinidad

Agua Dulce

Cerro Blanco

Santa Cruz del Dulce

La Laguna

Santa Rita de Los Imposibles

El Porvenir

Pozo Azul

San Isidro

Puente en Curva

Masaguara

Quiraguira

San Isidro Intibuca

San Francisco

Los Alpes

Hospital Evangelico

Centro de Salud Gustavo Boquin

Clinica Privada El Carmen

Generacion Puringla

El Zocorro

La Germania

Aguas del Padre

Buenas Casas

Parte del Centro de Siguatepeque

Barrio El Carmen

San Juan

Las Americas

Mercado San Juan

Barrio Saragoza

Aldea San Isidro

El Rosario

Pozo Azul

La Cañada

Corralitos

La Danta

La Tigra

Guachipilin

Las Lagunas

San José de Pane

El Hormiguero.



MUNICIPIO DE ESPARTA, ATLÁNTIDA (8:00 AM a 5:00 PM)

Aldea El Suspiro

Aldea Los Cerritos

Aldea San José

Municipio de Esparta

Aldea Siempre Viva

Aldea Guadalupe

Flores de Italia

Buenos Aires

Mata de Guineo

Libertad



PUERTO CORTÉS (8:30 AM a 4:30 PM)

Tropigas

Los Laureles

Santa Clara

Plantel Dole

Plantel Sea Land Maersk

San Roque

La Concordia

Las Delicias

Casa Azul

Bullychampa

Colonia 21 De Octubre

Colonia 19 De Abril

Amigos Del Campo

Banderas III

Chameleconcito

Campana

La Gran Vía

Baracoa Jhonson

Bajos De Baracoa

El Bum

Colonia López Bonilla

El Sofoco

Los Cruces

La Colman

Los Mangos

Kilómetro 2

Honducaribe

Paleto

El Roble

San José De Brisas

La 40

Remolino

Calán

Paleto

Sauce

Cedros

Caoba

La Uva

La Mora

La Junta

Guanacastales

Kele Kele

Manacalito

Nueva Ticamaya

La Pava

La Bolsa

Kilometro 6,

Sector Pantano

Tapón de Los Oros

El Ocote

El Boqueron



CHOLOMA (8:30 AM a 4:30 PM)

Aldea La Protección

Tibombo



TELA (8:30 AM a 4:30 PM)

Las Champas

Toloa Creek

Meroa

Toloa Empalme

Crike Martínez

El Guayabal

Melcher

La Achicadora.

ADEMÁS: Nacionalistas proponen a 'Tito' Asfura como precandidato presidencial