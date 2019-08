El desesperado audio de Frida Sofía al 911 tras agresión sexual

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-La polémica para Frida Sofía, hija de la cantante mexicana Alejandra Guzmán, no para.

Recientemenente el programa "Suelta La Sopa", reveló un audio en el que Frida llama al 911 para solicitar ayuda a la policía, pues supuestamente uno de sus empleados, con quien tenía una relación sexual pasajera, la estaba extorsionando con publicar el material visual.

En el audio de la llamada se escucha lo suguiente:

Frida: Quiero hablar con la policía ahora.



Frida: Hello



911: Señora, necesito hablar con el conserje ahora, por favor.



Frida: Sí, pero yo soy quien está siendo agredida aquí.



911: Sí, vamos a enviar a la policía, pero necesito hablar con el conserje… Vamos a enviar a la policía.



Frida: No, tengo miedo porque este amigo del conserje me está ofendiendo..



911: ¿Quién la está ofendiendo, señora?



Frida: Este hombre que trabaja aquí es contratista aquí, y es amigo del conserje, así que obviamente no le va a decir nada.



911: Bueno, ¿Qué está pasando?.



Frida: Este tipo que estaba haciéndome las cortinas para mí, mis cosas en mi apartamento…tuvimos una relación y está gritando por todo el edificio diciendo que tiene un video de nosotros teniendo relaciones sexuales sin mi permiso. Así que tomé su teléfono y lo tiré, porque no quiero que nadie vea eso, y está amenazándome con filtrarlo.



911: Bueno, ya estamos mandando a un oficial…



En la conversación se escucha realmente agustiada a Frida Sofía, casi al borde de las lágrimas.

Posteriormente, Frida tuvo otro altercado con el mismo empleado, fue entonces cuando este decidió deunciarla y la policía la arrestó.

Durante la pelea que han mantenido Alejandra y Frida la cantante mexicana indicó que siempre ha estado para su hija, fue ahí cuando expusó que su heredera estuvo presa por unos días en Estados Unidos y que pagó una fianza para sacarla de prisión.

Según el reporte, Alejandra Guzman pagó 100 dólares para sacar a Frida de la cárcel, más un costoso abogado que realizó el trámite.