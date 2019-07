El hondureño Mauricio Dubón es traspasado a los Gigantes de San Francisco

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- El beisbolista hondureño Mauricio Dubón fue traspasado este miércoles a los Gigantes de San Francisco, procedente de los Cerveceros de Milwaukee, donde debutó en las Grandes Ligas hace casi un mes.

Dubón llega a los Gigantes en intercambio por el lanzador Drew Pomeranz.

El joven beisbolista catracho hizo historia el pasado domingo 7 de julio al debutar con el primer equipo de los Cerveceros de Milwaukee en la MLB.

Dubón es el primer hondureño nacido y criado en el país centroamericano en jugar en Grandes Ligas, y llegó a Milwaukee procedente de los Red Sox en 2016.



Mauricio Dubón fue confirmado por su equipo Milwaukee Brewers (los Cerveceros), quien mediante un tuit en su perfil oficial daban a conocer que el catracho estaría listo para entrar a jugar con el primer equipo, en el duelo ante Pittsburgh Pirates. Un mes después fue oficializado su traspaso.

A source has confirmed to @PavlovicNBCS that the Giants have acquired Brewers No. 3 prospect Mauricio Dubon https://t.co/qCp79WCd8b https://t.co/qGBxMdeX9a