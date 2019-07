La FIFA anunció este miércoles los nombres de los 10 futbolistas nominados a los premios The Best 2019, donde figuran Eden Hazard, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah y Leo Messi. ¿Quieres conocer a todos los elegidos? ¡Te los presentamos en esta galería! (Fotos: Cortesía FIFA.com) (31/07/2019 - 10:05 AM)

