Cristiano y Messi nominados al The Best 2019; Alisson Becker no fue incluido

Cristiano tiene 34 años, mientras que su eterno rival, Leo Messi, cuenta con 32 años de edad. ¿Quién ganará esta batalla por el The Best 2019?

La FIFA anunció este miércoles el listado de los 10 futbolistas nominados al premio The Best 2019.



A través de su página oficial, el máximo ente rector del fútbol mundial dio a conocer el listado en el que, como ya es costumbre, figuran Leo Messi y Cristiano Ronaldo.



Sin embargo, una de las novedades y polémicas que se ha criticado por parte de los aficionados del fútbol mundial es que entre los 10 seleccionados no figura el portero brasileño Alisson Becker.

Alisson Becker es una de las estrellas de la selección de Brasil.







Becker, quien tuvo una espectacular última temporada en la que se coronó campeón de la Champions League con el Liverpool y de la Copa América con la selección de Brasil este año, era una de las opciones que los fanáticos del fútbol colocaban entre los 10 candidatos, no obstante, para la FIFA lo logrado por el portero no tiene tanto peso como parece.

Aquí el listado de los 10 nominados al The Best:

Cristiano Ronaldo

Frenkie De Jong

Matthijs De Ligt

Harry Kane

Eden Hazard

Sadio Mane

Kylian Mbappé

Lionel Messi

Mohamed Salah

Virgil Van Dijk

