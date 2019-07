Keanu Reeves sería el nuevo Wolverine y revelan cómo luciría

Keanu Reeves no compartiría escenario con Angelina Jolie, Richard Madden y Kumail Nanjiani. Foto: Instagram

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Después de cierto escepticismo por parte de los fanáticos de Marvel al conocerse que Taron Egerton podría interpretar a Wolverine, este miércoles suena un nuevo nombre para el personaje.



Se trata de Keanu Reeves, el intérprete de John Wick, The Matrix, Constantine, y otras famosas películas, que ahora suena para actuar como un personaje de los X-Men.



Aunque aún no está confirmado, no es secreto que el famoso actor canadienseestadounidense se ha reunido con ejecutivos de Marvel para formar parte de este universo.



Incluso, también se especuló que podría ser el nuevo Moon Knight (el caballero de luna), según dijo el portal Vix.com.



"Creemos que Keanu haría un gran Moon Knight. Es un personaje misterioso y algo oscuro, quien constantemente lidia con sus propios miedos y explora su lado mortal, a pesar de sus grandes poderes y fortaleza física", dijo uno de los directores de "Avengers: Endgame".





En este caso, el personaje obtiene sus poderes de una "segunda oportunidad" después de resucitar con ayuda de un dios egipcio.



Aunque aún nada se ha confirmado, lo que sí es seguro es que Keanu Reeves no compartiría escenario con Angelina Jolie, Richard Madden y Kumail Nanjiani.



Inclusión de las mujeres



El esfuerzo de Marvel por más mujeres y personas de minorías en su inmensamente popular franquicia cinematográfica se extenderá detrás de cámaras para su próximo conjunto de películas tras el gran éxito de “Avengers: Endgame”.



De las cinco cintas de superhéroes que el estudio anunció hace una semana en la Comic-Con, sólo una será dirigida por un hombre blanco. Y Salma Hayek actuará en una de ellas.



"Se trata de tener voces frescas y voces nuevas y cineastas maravillosos que puedan continuar conduciendo (el Universo Cinemático de Marvel) a nuevos lugares", dijo el presidente de Marvel Studios Kevin Feige en una entrevista tras el explosivo panel del estudio en la sala H del centro de convenciones donde se realizó la Comic-Con. "Y estoy tan orgulloso como cualquiera del reparto de directores que vieron hoy".



Además de un montón de mujeres y personas de minorías étnicas dirigiendo las próximas películas de Marvel, los anuncios del fin de semana prometen también una mayor diversidad en la pantalla.



El primer estreno será el de la muy anticipada película en solitario de la Viuda Negra, protagonizada por Scarlett Johansson, quien ha interpretado por casi una década a esta asesina. La cinta está prevista para mayo de 2020.