Captan a Lady Gaga besando a su nuevo novio

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Durante los últimos seis meses la cantante Lady Gaga ha sido vinculada sentimentalmente con el actor Bradley Cooper.

A los famosos se les atribuía una relación luego de la filmación de la cinta "Nace una estrella", sin embargo, todo parece ser un rumor, pues la intérprete de Poker Face fue captada besando a su nuevo novio y no, no es el ex de la modelo Irina Shayk.

Lady Gaga estaba en el restaurante Granville en Studio City, California, junto al ingeniero de sonido, Dan Horton. En las imágenes exclusivas de la Revista People se ve a la pareja a plena luz del día sentado en una terraza.

La secuencia de imágenes muestra el preciso momento en el que la cantante besa en la boca al productor. Posteriormente se les ve salir del local tomados de la mano, mientras en el fondo se obseva parte de la seguridad.

En ningún momento los famosos trataron de ocultar su salida, pues la mesa en la que se sentaron, estaba muy expuesta al público.

Momento en el que Lady Gaga y Dan Horton salían del restaurante.



Lady Gaga lució muy relajada, pero muy sexy con un shots negro, camisa de tirantes y una botas vaqueras.

Con estas imágenes, los rumores sobre un romance entre Gaga y Cooper quedan en el pasado, pese a que recientemente una revista estadounidense aseguró que los compañeros de rodaje vivían juntos.

Imagen correspondiente a una escena de la película "Nace una estrella".



¿Quién es Dan Horton?



Dan Horton, de 37 años de edad, nacido en Nashville, Tennessee, es un ingeniero de sonido. Según su perfil en LinkedIn e Intagram trabaja para Lady Gaga desde el año 2018.



Horton ha estado trabajando con Gaga desde antes de que ella comenzara su residencia en Las Vegas.



También es dueño de Audio Engineering Consulting Group y anteriormente había trabajado con otros artistas de renombre como Camila Cabello, Bruno Mars y Justin Timberlake.



En el plano sentimental, Dan Horton estuvo casado con la actriz Autumn Guzzardi.