Disminuye el flujo migratorio de México hacia Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO, HONDURAS.- El número de migrantes centroamericanos que cruza por México para llegar a la frontera con Estados Unidos se ha reducido 39% desde mayo, informaron las autoridades mexicanas el martes.



El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, precisó que la cifra de migrantes que cruzaron el país cayó de 144.278 en mayo a 87.648 a lo que va de julio.



Ebrard dijo que la disminución se debe a una mayor aplicación de las leyes migratorias mexicanas, así como a la inversión para la creación de empleos en Centroamérica.

LEA TAMBIÉN: México exigirá a EEUU cumplir acuerdos de migración en CA



Ebrard dijo que México organizará pronto una conferencia para atraer a donantes internacionales a un plan de desarrollo para Centroamérica.



Agregó que México no proporcionaría albergue para todos los migrantes que Estados Unidos regresa a sueño mexicano en tanto esperan respuesta a su solicitud de asilo.



El asunto se ha vuelto problemático en el norte de México, Recientemente, las autoridades transportaron a cientos de migrantes desde la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo a la ciudad norteña de Monterrey, donde los abandonaron a su suerte en una terminal de autobuses.



El canciller informó que más de la mitad de los migrantes que son regresados bajo el programa Permanecer en México no han solicitado albergue.



"¿A quién le estás ofreciendo albergue? Pues al que lo necesita, típicamente, por ejemplo, a familias", dijo Ebrard. "Pero no te lo están solicitando todos, yo diría que más de la mitad no te lo solicitan" y añadió que muchos rentan habitaciones en hoteles o casas.



Ebrard insinuó que el problema de las multitudes de migrantes que esperan presentar solicitudes de asilo en Estados Unidos o aguardan sus audiencias estaba disminuyendo en algunos lugares.



"No debe pensarse que en todos los puntos de frontera estamos teniendo que recibir más migrantes todos los días", dijo Ebrard. Hubo "en Tijuana un descenso muy grande, muy, muy grande; en Yuma un descenso muy grande del lado nuestro de Sonora, en Ciudad Juárez una tendencia a la baja muy importante".



Dijo que México estaba por abrir un centro de servicios para migrantes en Ciudad Juárez.



El director del Instituto Nacional de Inmigración, Francisco Garduño, dijo que casi el 10% de los agentes estaban siendo investigados por corrupción o abusos.



Garduño dijo que había entre 400 y 500 investigaciones en curso en la agencia, que tiene unos 4.500 empleados además de 1.500 agentes encargados de la aplicación de las leyes federales. Anteriormente estos agentes han sido acusados de participar en contrabando de personas y extorsión.

DE INTERÉS: Trump dice que negros están encantados con sus comentarios