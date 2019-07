Suegra de Edwin Luna advierte que su hija se caso con él por interés

MONTERREY, MÉXICO.- Becky Colombani, mamá de Kimberly Flores, esposa del vocalista de la banda la Trakalosa, Edwin Luna, asegura que su hija se casó por interés con el cantante.



Colombani dijo en un video que ella no quiso ir a la boda de su hija porque "me puso condiciones y yo no acepto condiciones ni de ella, ni de nadie…".



La mujer también aseveró que su retoño "se convirtió en algo que yo estoy asustada. Ella me ha insultado, se me puso en frente, me levantó la mano. Ella arrastró a mucha gente y me arrastró a mí también. Ella me negó desde el principio".



Mientras tanto, en una entrevista a un medio de comunicación mexicano, Becky le advirtió al vocalista de la Trakalosa que “Ella (Kimberly) no te quiere, se ha metido con hombres por dinero. A ella no le gustan los enanos".



“Está contigo por ambición. Si no tuvieras plata, le darías asco”, agregó Colombani quién al parecer no le tiene mucho aprecio a su yerno.



En cuanto a las palabras de su suegra, Luna manifestó que no le interesaba ya que lo que más le importaba era la felicidad de ambos, ahora que están casados.

VEA TAMBIÉN: Kimberly Flores, la guapa y polémica prometida de Edwin Luna