Manuel Zelaya Rosales reitera que no recibió dinero de narcos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Manuel Zelaya Rosales, expresidente de Honduras en el período 2006-2009, ofreció este martes una conferencia de prensa para negar los señalamientos que indican que recibió dinero de Héctor Emilio Fernández Rosa, alias "Don H", quien está enjuiciado en Estados Unidos por narcotráfico.

"No soy narco, ni tengo, ni he tenido negocios con narcos. Yo estoy investigado desde el primer día que me lancé a una campaña política. ¿Qué extraño es que a mi se me investigue? Se me atacará mediáticamente hasta el último día de mi vida", dijo el exmandatario.

Además, agregó que sus acciones como político son públicas. "Todo es público desde hace 40 años y me extraña esta manipulación".

Durante la conferencia de prensa no ahondó más sobre los señalamientos que lo viculan con "Don H", pero sí afirmó que mientras ejercía la presidencia nunca necesitó guardaespaldas.

Después de su comparecencia, llegó el turno de su hijo Héctor Zelaya quien manifestó que (como familia) siempre dan la cara. "Niego rotundamente relación con un narcotraficante. El pueblo hondureño nos ha visto crecer y nosotros siempre damos la cara, estamos con la frente en alto ante la población", dijo.

Negó vínculos vía Twitter





La declaración "es totalmente falsa y manipulada", publicó Zelaya en Twitter. "Nunca en mi vida escuché ni conocí de la existencia de "Don H" y niego haber recibido soborno. Tendrán que pedirme disculpas por esta nueva calumnia y difamación", agregó.

Zelaya, principal figura de la izquierda hondureña, fue depuesto en 2009 en un golpe de Estado dirigido por militares y opositores.

"Don H" fue extraditado en febrero de 2015 a Estados Unidos, acusado de ayudar a transportar 153 toneladas de cocaína entre 1998 y 2014. El tribunal de Nueva York tiene previsto dictar sentencia el próximo 2 de agosto.