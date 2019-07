Cristiano Ronaldo sigue viendo a Neymar en el París Saint-Germain

MADRID, ESPAÑA.- El astro portugués Cristiano Ronaldo cree que Neymar "se va a quedar a París", mientras sigue la incertidumbre en torno al futuro del brasileño del París Saint-Germain.



"Pienso que se va a quedar en París y si no es así, que busque donde sea feliz y donde pueda expresar su fútbol que es mucho, que no tenga lesiones, que le está pasando mucho y le tiene que preocupar", dijo Cristiano en una entrevista que publica este martes el diario Marca.



"Es un gran jugador y me llevo muy bien con él", asegura Cristiano, para el que "se habla mucho de él, para Madrid, Barça, Juve... Es el trabajo de la prensa porque hay que vender".



"Al margen de donde juegue, que se cuide y no tenga lesiones, eso es lo que deseo para él", concluyó el delantero luso de la Juventus, que el lunes recibió el premio Marca Leyenda en un acto en un teatro madrileño.



El futuro de Neymar se ha convertido en uno de los principales punto de interés futbolísticos.



El diario catalán Sport señala este martes que el París Saint-Germain "pide 180 millones (de euros) para cerrar el trato".



"Hay margen para seguir hablando, aunque el PSG sigue advirtiendo que sólo acepta cobrar en cash y no quiere ni oír nada sobre un canje de jugadores", según el diario barcelonés.