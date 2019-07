Cedros busca castigar como delito el no chapear solares

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Desde una multa municipal hasta acusar por el delito de homicidio culposo a los propietarios que no limpien sus terrenos baldíos, son las medidas que buscan aplicar las autoridades de los municipios aledaños al Distrito Central para hacerle frente a la epidemia de dengue.

Cedros, Talanga, Cantarranas, Villa de San Francisco, Valle de Ángeles, Santa Lucía, San Antonio de Oriente, Tatumbla, San Buenaventura, Sabanagrande, Santa Ana, Ojojona y Lepaterique ya trabajan en leyes locales y campañas contra el Aedes aegypti.

Por ejemplo, en la comunidad de Cedros la corporación municipal emitió una ordenanza municipal que establece que los propietarios de terrenos baldíos que no los chapeen serán acusados de homicidio culposo, que el Código Penal establece una pena de tres a cinco años de prisión, ya que esta epidemia es mortal.

“Con nuestras acciones para erradicar los criaderos y combatir el dengue nos hemos ido más allá, pues emitimos una ordenanza municipal con la que vamos a culpar de crimen a las personas que no limpien sus terrenos y les vamos a aplicar cargos en el pago del impuesto de bienes inmuebles”, explicó David Castro, alcalde de Cedros.

Y es que hasta la semana 29, la Región Departamental de Francisco Morazán registró en este sector dos casos de dengue no grave, no obstante, las autoridades edilicias están tomando estas fuertes medidas para no dejar que se eleve la cifra.

En el caso del municipio de Cantarranas, se han registrado 56 incidencias de dengue no grave y una muerte no confirmada de dengue grave. Esta localidad es la que más casos tiene al igual que Talanga, con número de infectados.

La corporación municipal también emitió una ordenanza municipal que obliga a los propietarios a limpiar sus terrenos.

“Establecimos una ordenanza que obliga a los dueños de solares baldíos a limpiarlos, en caso de que no acaten la ley, la Alcaldía hará el trabajo de chapeo y cobrará esta labor en el pago de bienes inmuebles”, esclareció Marco Guzmán, primer regidor municipal.

Asimismo, el Comité Interinstitucional de Salud, organización que rige las directrices de la lucha contra la epidemia, en conjunto con las fuerzas vivas realizan operativos de fumigaciones en el casco urbano, aldeas y caseríos.

Mientras que la comuna aporta el pago de las fumigaciones, abastecimiento de reactivos de laboratorios médicos y gastos de transporte (400 lempiras por personas) remitidas con dengue hacia el Hospital Escuela en Tegucigalpa.

Municipios con bajos casos

En el caso de Tatumbla, se registra un caso de dengue no grave, sin embargo, esta localidad trabaja de manera constante en la lucha contra la epidemia.

“Trabajamos desde hace dos meses junto con la red de salud de nuestro municipio y eso nos ha ayudado bastante para mantener baja la incidencia, pues realizamos limpiezas donde hay mayor proliferación de zancudos como cementerios, solares baldíos y otros lugares que denuncie la población que es potencial criadero”, detalló Marco Tulio Martínez, alcalde de Tatumbla.

Cero casos de dengue

A la fecha, el municipio de Leparique no reporta casos de dengue, ya que la comunidad le declaró la guerra al vector transmisor de la enfermedad.

Óscar Sánchez, edil de este término municipal, manifestó a EL HERALDO, que desde junio pasado iniciaron con las campañas de fumigaciones en el casco urbano y luego en aldeas y caseríos para mantener controlado el vector transmisor.

El reporte de la Región de Salud de Francisco Morazán, indica que en estos 10 municipios aledaños al Distrito Central se reporta un total de 135 casos de dengue no grave.