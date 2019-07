Trump anuncia que el jefe de inteligencia de EEUU deja su cargo el 15 de agosto

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El jefe de inteligencia de Estados Unidos, Dan Coats, dejará el cargo el 15 de agosto, anunció el domingo el presidente Donald Trump, en lo que constituye la última salida de un alto funcionario de su controvertida administración.



Trump adelantó a través de su cuenta de la red Twitter que planea nominar al congresista John Ratcliffe, de Texas, como nuevo director de Inteligencia Nacional, y agradeció a Coats "por su gran servicio" al país.



Frecuentemente Coats parecía estar fuera de sintonía con el mandatario, y reveló ante fiscales cómo el presidente lo exhortó a negar públicamente que hubiera vínculos entre Rusia y la campaña presidencial de Trump. La relación deteriorada refleja las divisiones entre Trump y las agencias de inteligencia del gobierno.

....be leaving office on August 15th. I would like to thank Dan for his great service to our Country. The Acting Director will be named shortly.