Puerto Rico: Secretaria de Justicia no desea ser gobernadora

SAN JUAN, PUERTO RICO.- La secretaria de Justicia puertorriqueña Wanda Vázquez, quien iba a reemplazar al atribulado gobernador Ricardo Rosselló, anunció el domingo que no desea el cargo de la isla sumida en una crisis política.



Vázquez escribió en Twitter que espera que Rosselló designe a un secretario de Estado antes de dejar el cargo el 2 de agosto como se tiene previsto.



El exsecretario de Estado Luis Rivera Marín sería el siguiente en jerarquía para reemplazar al gobernador, según la Constitución del territorio estadounidense. Pero Rivera Marín es uno de entre una docena de funcionarios que han renunciado desde que se filtró un chat privado lleno de obscenidades en el que Rosselló y sus colaboradores cercanos insultaron a diversas personalidades, entre ellos mujeres y víctimas del huracán María.



En el chat, Rosselló, demócrata de 40 años e hijo de un gobernador, insultó a legisladoras y se burló de un hombre obeso con quien posó en una foto.

VEA TAMBIÉN: La sanguinarea vida de Griselda Blanco, la 'madrina de la cocaína' y consejera de Pablo Escobar



Rosselló anunció el miércoles que renunciaría tras casi dos semanas de protestas masivas en medio de la indignación pública por el chat, cargos de corrupción contra varios exfuncionarios públicos y una recesión de 13 años.



Así, se convirtió en el primer gobernador en renunciar en la historia moderna de la isla de 3,2 millones de habitantes. Él había cumplido más de la mitad de su período de cuatro años.



La renuncia de Marín había dejado a Vázquez como próxima en línea para ser gobernadora. Pero ella dijo que ya le notificó a Rosselló qué es lo que quiere, lo que generó amplia incertidumbre sobre quién será el próximo líder de Puerto Rico.



Si la cámara baja y el Senado de la isla no aprueban al nominado de Rosselló para secretario de Estado, la ley puertorriqueña establece que el secretario del Tesoro sería el siguiente en línea si el secretario de Justicia no quiere ser gobernador.



Pero el actual secretario del Tesoro Francisco Parés es demasiado joven para ser gobernador, con sólo 31 años. La constitución indica que el gobernador debe tener al menos 35 años, así que eso dejaría al secretario de Educación interino Eligio Hernández como próximo en línea. Él reemplazó a la exsecretaria de Educación Julia Keleher, quien renunció en abril y fue arrestada el 10 de julio por cargos federales de corrupción. Ella se ha declarado inocente.



"Eso es una locura´, dijo el experto político Mario Negrón Portillo en una entrevista telefónica. "Tú no sabes ni que va a pasar mañana. Las sociedades no pueden vivir con ese tipo de incertidumbre".



Los comentarios de Vázquez trascendieron menos de una hora después de la renuncia del secretario de Asuntos Públicos Anthony Maceira.



"Fueron muchos los retos que tuvimos que enfrentar juntos como puertorriqueños, aunque en ocasiones difiriéramos", dijo. "El trabajo de cada uno de nosotros debe continuar teniendo como norte el bienestar de nuestra isla y su gente; así lo haré yo desde donde me encuentre".



El anuncio se llevó a cabo un día antes de otra marcha planificada, esta vez en contra de Vázquez, acusada de no ordenar una investigación sobre el presunto mal manejo de suministros para víctimas del huracán María, entre otras cosas.



Vázquez dijo el viernes que hay bastante desinformación, pero que ella no puede hablar públicamente sobre ciertos casos.



"Continúan los ataques viciosos a mi integridad personal y profesional", dijo. "Es evidente el deseo y la agenda de algunos para tratar de minar mi credibilidad en este momento de trascendental importancia para Puerto Rico y de desestabilizar el orden gubernamental".



Una portavoz de Vázquez no respondió de inmediato a un mensaje que se le dejó el domingo en busca de comentarios.



Aimara Pérez, dibujante de 32 años que participó en algunas de las últimas marchas, dijo que no quería a Vázquez como gobernadora.



"Esto es algo que va a seguir moviéndose", dijo. "No va a parar. Si hay evidencia de corrupción, el pueblo va a seguir sin miedo y los vamos a sacar a todos".

LEA TAMBIÉN: Acusado de desatar una 'campaña de odio', Trump se defiende