Las estrictas reglas que deben cumplir vecinos de Meghan Markle y el príncipe Harry

LONDRES, INGLATERRA.-Meghan Markle y el príncipe Harry nuevamente están envueltos en tremenda polémica. Esta vez no es por su millonario gasto en remodelar su nueva casa ni por negarse a develar quiénes son los padrinos de su hijo Archie, sino por una lista que indica qué pueden y qué no pueden hacer los vecinos de los duques. Así como lo lee, pero les adelantamos que la pareja no tiene nada que ver en esto.

Resulta ser que recientemente se reveló una lista de convivencia para los vecinos de Frogmore Cottage, lugar donde Meghan y Harry se mudaron tras el nacimiento de su primer hijo Archie.

Según publicó el medio británico The Sun, entre las cosas que sí pueden hacer los vecinos sobresale responder "buenos días" o algún otro comentario, claro, solo cuando sean los duques quienes les hablan.

¿Y qué no pueden hacer? En esta lista sí figuran varias cosas, por ejemplo, no deben acercarse a ellos o iniciar una conversación, además, no deben acariciar a sus perros, incluso si son las mascotas quienes se acercan a ellos.

Pero la lista no termina ahí, los vecinos de Meghan y Harry tampoco deben ofrecerse para pasear a sus mascotas y menos pedir ver a su hijo Archie.

La restricciones continúan y los vecinos tienen prohibido ofrecerse a cuidar al primogénito de la pareja, tampoco pueden enviar nada a través del buzón de Frogmore Cottage.

La lista generó un verdadero escándalo, a tal grado que el Palacio de Buckingham tuvo que aclarar sobre el contenido. A través de las redes sociales escribieron: "El duque y la duquesa no pidieron esto, no sabían de esto y no tienen nada que ver con el contenido de la guía ofrecida".

¿De dónde salió la lista?



Al parecer, las recomendaciones fueron realizadas durante una sesión informativa que se realizan entre los vecinos del lugar.



De acuerdo con The Sun, el portavoz del Palacio de Buckingham también aclaró que "esta fue una reunión informativa bien intencionada para ayudar a una pequeña comunidad local a saber cómo dar la bienvenida a dos nuevos residentes y ayudarlos con cualquier posible encuentro".