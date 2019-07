Neymar no jugará más partidos antes del comienzo de la temporada

PARÍS, FRANCIA.- El astro brasileño Neymar, presente junto a sus compañeros del Paris Saint-Germain en la gira en China, no disputará ningún partido amistoso antes del comienzo de la temporada, informó este domingo el diario francés L'Équipe en su página web.



El periódico deportivo anunció que el brasileño, que ya no fue alineado por el técnico Thomas Tuchel en el amistoso frente al Inter de Milán el sábado (1-1, 5-6 en penales para los italianos), no participará tampoco en el encuentro de preparación contra el Sydney FC, programado el martes en Suzhou.



Neymar, que no oculta su deseo de volver al FC Barcelona, no podrá jugar tampoco la Supercopa de Francia, el próximo sábado en Shenzhen, por sanción.



De vuelta tras una lesión en el tobillo derecho, el número 10 brasileño se quedará con Presnel Kimpembe (lesionado en los aductores y en los abdominales) en Shenzhen, en el cuartel general de los parisinos durante su gira asiática, para pulir su preparación.



Si sigue en la disciplina parisina, Neymar podrá jugar en el primer partido de la Ligue 1, el próximo 11 de agosto ante el Nimes.