Armando Lara y su pincelada a través de los años

GRACIAS, LEMPIRA.- Al cabo de los abrazos, besos y aplausos recibidos en el homenaje, fue momento de que las puertas de la sala abrieran paso a los ojos curiosos que deseaban admirar cómo más de tres décadas de trayectoria en la pintura fueron plasmadas en 24 piezas de arte. “Ventana de Los Confines” fue inaugurada por el propio Armando Lara.



“Este homenaje lo recibo con mucha alegría, en primer lugar, porque aquí en Gracias no conocían mucho de mi obra. Me siento contento de que la ciudad me brinde esta muestra de cariño y sé que aquí también están felices”, expresó el artista.



A su vez, Lara resaltó el valor de que este tipo de reconocimientos se hagan en vida, aludiendo que, aunque ya ha recibido otros homenajes, este sin duda es muy especial por el hecho de verse rodeado de tantos artistas y poetas, nacionales e internacionales.



“A estas alturas de carrera pictórica, siempre es una alegría ver que la gente está disfrutando al ver las obras; hacen preguntas, comentan mucho y eso a uno como creador lo llena porque quiere decir que lo que uno pinta se comunica, que hay un mensaje que regresa a uno. Ese es uno de mis anhelos cada vez que hago una pintura”, comentó.



Recolectar una trayectoria de varias décadas y condensarla en 24 piezas de arte requirió de esfuerzo. Gracias a que varios de los propietarios de las obras prestaron sus adquisiciones, el montaje pudo llevarse a cabo.

Pinturas que datan desde los años 80 y otras elaboradas este mismo 2019 están a la vista de toda la comunidad. “La verdad ha sido difícil comprimir tanto en tan poco, pero creo queda clara la transición desde mi época como estudiante de Bellas Artes hasta este momento”, apuntó el autor.



Armando Lara inició con pinturas al óleo, enmarcadas en el realismo social, pero poco a poco hizo del acrílico su materia prima y comenzó a indagar en otras temáticas, así como a agregar texturas para crear dimensión dentro de la misma tela, jugando más con los colores, las combinaciones y el espacio, abriendo paso también al surrealismo.



“Durante todo este período he tocado temáticas de migración, ecología, desigualdad, la relación ser humano-naturaleza, entre otras. A esta instancia me siento capaz de abordar cualquier tema, solo necesito estudiarlo lo mejor que pueda. En esta ocasión quiero que la gente de Gracias venga a ver mi obra y la conozca”, finalizó.