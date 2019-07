Calculadora Deportiva: No jugar un Mundial, el sueño frustrado de Eduardo "El Balín" Bennett

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un chasquido de sus dedos y ahí está a sus pies el señor carácter. "Soy un tipo sanguíneo, con personalidad y nada pasivo", reconoce El Demonio a la Calculadora Deportiva de EL HERALDO.



Pero su temperamento está siendo moldeado al trabajar con jóvenes en riesgo social por medio del fútbol. "Estoy con muchachos porque hay que estar creando, siendo dinámicos y generando muchas ideas para que puedan alcanzar el éxito".



Eduardo Bennett es conocido por dos cosas: ser el autor del primer gol en la historia de la Copa Oro con la Selección de Honduras en 1991 y quemarle las manos a varios porteros por la potencia de sus disparos a larga distancia. "Como futbolista creo que lo hice bastante bien", se jacta.



A sus 50 años aún tiene un objetivo por conquistar: ser técnico en Liga Nacional o en el extranjero. "Mis planes son dirigir, pero tengo compromisos con mi familia y responsabilidades económicas; todo a su tiempo".

Eduardo Bennett atendió a la Calculadora Deportiva de EL HERALDO mientras estaba en su trabajo en Infop. Foto: Aníbal Vásquez / EL HERALDO.

Vestir la camisa del Atlético San Larenzo, Almagro, Argentino Juniors, Quilmes y Chacarita Juniors en Argentina lo convirtió en un apasionado por los comentarios deportivos.



"El fútbol me ha permitido ser comentarista deportivo, algo que inicié mientras estaba en Argentina. Ahora lo hago en Todo Deportes", detalla mientras sonríe para la cámara de Joselo Trejo y Aníbal Vásquez en el campo polvoriento del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) debajo de un árbol con pocas hojas.



El Balín Bennett, quien ya cuenta con licencia que lo acredita como Director Técnico, por los momentos comanda a su familia conformada por sus tres hijos y su esposa.

"Son lo mejor que me ha pasado", asegura el hombre dice que su sueño frustrado fue no jugar un Mundial con el representativo hondureño. "Ahh... también no jugar en Europa".



Fueron al menos 12 equipos en los que jugó el hombre que inició su carrera en 1987 con el extinto Curacao hondureño. "El fútbol es lo mejor. Lo disfruté mientras los practiqué".

Preguntas capciosas



-Hasta hoy, ¿qué le ha dejado el fútbol?

-Muchas experiencias, vivencias, el conocer muchas partes y el presente que tengo.

-¿Económicamente le fue bien de futbolista?

-Estoy conforme.

-¿En qué equipo le gustaría debutar como entrenador?

-Por su puesto que en un grande.

-En que país de los que jugó se sintió mejor?

-En Argentina.

-¿Equipo al que le tomó cariño?

-Argentinos Juniors.