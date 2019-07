Daddy Yankee vuelve a cantar playero y causa furor en redes sociales

SAN JUAN, PUERTO RICO.- Daddy Yankee volvió a causar furor en las redes sociales. Durante un paseo en yate a mar abierto, el cantante coreó una parte del famoso "Playero93" y compartió el hecho en un video para Instagram.



Al parecer Yankee se da unas merecidas vacaciones en la isla británica Virgen Gorda y, para disfrutar del clima cálido y la brisa del mar, acompañó de buena música su descanso.



El momento surgió cuando su acompañante grababa un video cuando "The Big Boss" estaba a su lado y al fondo se escuchaba el playero. Luego, de manera muy divertida, le hizo la interrogante: ¿Tú te la sabes?



En el mismo instante el carismático puertorriqueño comenzó a cantar entre sonrisas y gestos unos versos de su canción.



"The Big Boss" ha sido interpréte de muchos éxitos, algunos de hace ya años, sin embargo no son olvidados por sus fanáticos.

De la misma manera, los internautas comenzaron a abarrotar de comentarios la publicación del cantante, donde se mostraron muy enérgicos al recordar ese éxito del 1993.



"Hermoso, seguí siendo sencillo y humilde", "Jaa eres la bestia en el trabalenguas", "Éeeepocaaas!!!! la bendita vieja escuela!" o "Matando desde los 80 hasta el infinito Boss", fueron algunas de las reacciones de sus fans.



El líder de la música urbana es muy querido en las redes sociales por su noble corazón y por su estilo único de cantar.

