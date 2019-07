Trump señalado por políticos suecos de querer interferir en juicio de A$AP Rocky

ESTOCOLMO, SUECIA.-Responsables suecos reaccionaron airadamente este viernes a las declaraciones poco diplomáticas de Donald Trump, en las que acusaba a Suecia de no preocuparse por los negros estadounidenses, tras el anuncio del juicio al rapero neoyorquino A$AP Rocky, sospechoso de agresión, en Estocolmo.



"Muy decepcionado del primer ministro Stefan Lofven, que fue incapaz de actuar. Suecia dejó caer a nuestra comunidad afroamericana de Estados Unidos", tuiteó Trump, que añadió: "Den a A$AP Rocky su LIBERTAD".



"Hacemos mucho por Suecia, pero no parece que esto sea igual al revés", tuiteó el presidente estadounidense.



Varias personalidades políticas del reino escandinavo reaccionaron ante esas declaraciones.



"¿Entonces, ¿qué hace usted por nosotros señor Presidente?", tuiteó el viernes el eurodiputado Fredrick Federley.



"Pocas veces defiendo a Stefan Löfven pero este ataque de Trump no es razonable. En Suecia, nuestro sistema judicial es independiente del gobierno", reaccionó por su parte el diputado conservador Jan Ericson.



"¡La injerencia política en el proceso [judicial] está absolutamente prohibida!", tuiteó por su parte el ex primer ministro Carl Bildt, conservador.

La AFP contactó con el Gobierno sueco, pero éste no quiso comentar los últimos comentarios de Donald Trump.



"En Suecia, los ciudadanos son iguales ante la ley. La Casa Blanca fue informada. Ahora, el proceso judicial seguirá su curso", declaró Natali Sial, portavoz del Gobierno.



A$AP Rocky, cuyo verdadero nombre es Rakim Mayers (30 años), fue detenido el 3 de julio tras un concierto, junto con otras tres personas, a raíz de una pelea ocurrida el 30 de junio en las calles de la capital sueca.



En un video difundido en el portal de noticias de famosos TMZ, el artista, que se encontraba en Estocolmo por un concierto, tira al suelo a un joven y luego le asesta varios golpes.



En unos videos publicados en la cuenta de Instagram del rapero, A$AP Rocky le pide reiteradamente a dos jóvenes que dejen de seguirle.