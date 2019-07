¿Cómo se siente Iniesta de enfrentar al FC Barcelona?

KOBE, JAPÓN.- El legendario centrocampista del FC Barcelona y de la selección española Andrés Iniesta consideró este viernes "un privilegio" poder enfrentarse a sus antiguos compañeros en el duelo amistoso que medirá el sábado a su actual club, el Vissel Kobe japonés, con el conjunto catalán.



El partido del sábado en la ciudad nipona de Kobe servirá para el reencuentro de muchos los jugadores que saltarán al césped, ya que en el Vissel Kobe militan, además de Iniesta, los exazulgranas David Villa y Sergi Samper.



Ese partido será el primero en que Iniesta se enfrente al club de su vida, en cuyas categorías inferiores se formó procedente de Albacete.



"Para nosotros, como club y como equipo es un privilegio poder jugar contra el Barça", afirmó Iniesta ante los periodistas.



"El club, Barcelona, es especial... será un partido muy importante para nosotros", añadió el volante de 35 años.



Ganador con la 'Roja' del Mundial de 2010 y de las Eurocopas de 2008 y 2012, Iniesta cuenta en sus vitrinas con otros 32 títulos cosechados con la elástica del Barça. El jugador manchego firmó por el Vissel Kobe en mayo de 2018 en un histórico fichaje de la J-League japonesa por el que percibiría 30 millones de dólares al año. El pasado mes de abril fue designado capitán del equipo.



- Rodaje para los nuevos -

Este será el último amistoso del Barcelona en Japón antes de su regreso a la capital catalana. El centrocampista Sergio Busquets, durante muchos años, guardaespaldas de Iniesta en el esquema azulgrana, consideró que la oportunidad de enfrentarse a su excompañero "significa mucho" para los jugadores.



"Ahora él está en Japón y está viviendo nuevas experiencias. Pero eso no cambia el hecho de que aún es un muy buen amigo", indicó Busquets.



"Ahora le estoy dedicando estas palabras, pero mañana en el césped no podré ser así. Pelearemos con todo", indicó Busquets.



El conjunto de Ernesto Valverde llega al duelo luego de perder 2-1 en su estreno de pretemporada ante el Chelsea en Saitama, en el norte de Tokio, el pasado martes. En ese partido debutaron los dos fichajes estrella del equipo de cara al nuevo curso, el delantero francés Antoine Griezmann y el volante holandés procedente del Ajax Frenkie de Jong.



Valverde afirmó que su deseo es seguir el proceso de acoplamiento de las nuevas piezas de la plantilla, a la vez que lograr un resultado positivo ante el 15º de la J-League.



"Seguro que vieron el partido del otro día, en el que los dos (Griezmann y De Jong) jugaron. Quiero de ellos que jueguen mejor que eso", afirmó el técnico.



El central Gerard Piqué no jugará el sábado por precaución debido a unas "molestias en el muslo izquierdo".



El fichaje de Iniesta es considerado un espaldarazo a la imagen y reputación del campeonato nipón, por el que pasaron otros astros del fútbol mundial como el brasileño Zico o el delantero inglés Gary Lineker.