"Le pedí que respetara a mi hija, pero solo se rio": madre de hondureña asesinada en EEUU

COPÁN, HONDURAS.- "Mami, mataron a mi hermana", fueron las duras palabras que Rosa Betti Rodríguez escuchó hace unas semanas al enterarse de que su hija Rossibeth Flores había sido asesinada a disparos.



Lo más cruel vendría a continuación: los dos pequeños hijos de Rossibeth, Grecia (11) y Ever (5), también habían muerto.



Esta hondureña ahora lamenta la triple tragedia: "Me ha dejado un vacío en su corazón, en mi vida, esto jamas lo voy a olvidar estos tres amores eran todo para mí".



Rosa Betti recuerda que su joven hija, de 29 años, se fue a trabajar para que "sus hijos fuera profesionales... sacar a su mamá adelante, era su sueño también".



La migrante hondureña fue asesinada a disparos el pasado el 18 de julio por Marvin Oswaldo Esquivel López, un guatemalteco que se había obsesionado con ella.

Nunca pensaron que él llegaría al extremo



Este hombre había sido inquilino de la familia de Rossibeth en El Paraíso, Copán, entre 2010-2012, pero fue en 2019 cuando la joven lo contactó para que le aconsejara cómo entrar a Estados Unidos de manera irregular.



Tras conseguir el dinero para pagar el coyote, Rossibeth emprendió el viaje junto a sus pequeños y fue recibida en Iowa por Esquivel López y su esposa.



La joven había comenzado a trabajar para el sujeto instalando techos, en una empresa que él había montado en Estados Unidos, pero las intensiones de él no eran solo de ayudarla.



Pese a tener su esposa, Marvin Oswaldo comenzó a acosar a Rossibeth al punto de que ella ya no quería trabajar para él.



La madre, que hoy llora la pérdida de su hija y sus dos pequeños nietos, reveló en entrevista a Primer Impacto que su hija la llamaba llorando para decirle que ya no lo soportaba.



"Lo llamé para reclamarle por qué lo hacía y él me dijo: porque me gusta su hija", expresó Rosa Betti.



"'Respete, que usted tiene su esposa', le pedí", recuerda la señora. "Pero él solo se rió".



El rechazo de la joven hondureña habría llevado al guatemalteco a segar la vida de ella y sus dos pequeños, una muerte que conmocionó a muchos.



Para la señora Rosa Betti solo resta aguardar por los cuerpos de sus tres parientes a fin de darles un último adiós.



"Dios me de fuerza", concluye.