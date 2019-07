Diversos sectores de la UNAH piden poner fin a interinatos

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Todos los sectores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) coinciden en que es urgente que se terminen los interinatos que disfruta un selecto grupo de altos funcionarios de la máxima casa de estudios del país.

Tanto docentes, estudiantes, miembros del sindicato y hasta las mismas autoridades consideran que lo más sano para la institución es que se nombre a las autoridades en propiedad.

Actualmente, los miembros de la Junta de Dirección Universidad (JDU), el rector, los decanos y los directores de centros regionales, están en sus cargos de manera interina desde hace varios años.

Inicialmente, el proceso electoral estaba previsto para desarrollarse en noviembre de 2019, pero por múltiples conflictos ahora se realizarán hasta en abril del próximo año, en el primer período académico.

Las elecciones no se pueden realizar este año debido a las constantes tomas de edificios y de centros regionales de la alma máter se redujo el segundo período académico y el tercero se convirtió en intensivo.

El período en el que se realicen las elecciones debe tener 14 semanas de clases para que haya la suficiente cantidad de estudiantes matriculados.

Algunos se llaman al silencio

EL HERALDO buscó a diversos sectores de la universidad para consultarles sobre la importancia de la pronta realización de las elecciones estudiantiles para acabar con esos interinatos.

Se solicitó una entrevista con el rector de la UNAH, Francisco Herrera, para saber su postura sobre los comicios y los interinatos, pero no accedió a brindarla porque estaba ocupado. De igual forma, se buscó a algunos decanos interinos en sus oficinas, sin embargo, unos no estaban y otros dijeron a través de su secretaria: “que no se iban a referir a ese tema porque no lo manejan”.

El titular interino de la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles (VOAE), Ayax Irías, atendió y explicó a EL HERALDO sobre las acciones que han realizado para el desarrollo de las elecciones estudiantiles, desde los intentos de diálogo fallidos, los consensos, hasta llegar a la aprobación del Reglamento Electoral Estudiantil (REE), aprobado el pasado mes de marzo.

“A nosotros tampoco nos gustan los interinatos porque uno tiene esa dualidad si toma decisiones que van a abarcar la otra gestión es un problema para el seguimiento de los procesos de planificación, no es lo mejor, pero las realidades nos impusieron esa dinámica y realidades mediadas fundamentalmente en los últimos tiempos por factores externos a la universidad”, afirmó Irías.

Agregó que el año 2018 fue tranquilo porque se pudo celebrar los tres períodos académicos, pero este año se alteró ese proceso que venía afianzándose por el conflicto del magisterio y de los médicos que repercutió a lo interno de la UNAH.

“Abogamos porque se supriman de una vez por todas los interinatos y para eso es vital la celebración de las elecciones estudiantiles y la integración de los estudiantes a los órganos de gobierno universitario, será por primera vez después del inicio del proceso de reforma a partir del 2005 que vamos a tener autoridades estudiantiles legal y legítimamente incorporadas a los órganos de gobierno y por primera vez también va a estar integrado de esa forma todo el gobierno universitario, tal y como lo manda la Ley Orgánica (de la UNAH)”, detalló.

Agregó que como autoridades interinas están cumpliendo una labor que se les ha indicado, pero “lo mejor y lo más sano para la institución es que haya autoridades en propiedad y eso solo va a ocurrir mediante este proceso electoral”.

Explicó que todas las autoridades actuales solo han estado un período en propiedad, por eso tuvieron la oportunidad de quedarse de manera interina.

Una vez que haya elecciones y se complete el Consejo Universitario (CU), con el 33% de representatividad estudiantil, las autoridades interinas actuales tendrán la oportunidad de concursar por el cargo en propiedad si así lo desean. Las autoridades interinas que llevan más de uno o dos períodos es porque lo han cumplido de esa manera, interina.

El titular de la VOAE indicó que los interinatos no ha sido un factor determinante para que se dejen de tomar decisiones y se ha cumplido con los requisitos de ley.

¿Sectores interesados?

El hecho de que no haya elecciones favorece a los altos mandos que están bajo la figura del interinato.

Al consultarle a Irías si hay sectores interesados en obstaculizar las elecciones estudiantiles respondió: “siempre va haber ,pero cuando hay una corriente legítima, cuando hay una posición definida, de la inmensa mayoría de los sectores estudiantiles se les va a ir estrechando y cercando la posibilidad de que eso ocurra, aquí el proceso electoral está en manos de los estudiantes y ellos deben ser los primeros defensores de su proceso”.

Recalcó que como autoridades no van a dar ningún paso que ponga en riesgo el proceso electoral ni adoptarán ninguna medida que lo limite.

“Reitero, los interinatos van a ser una temporada que van a quedar en la historia, no va a poderse acudir de nuevo a los interinatos si se consolida todo este sistema de representación tripartita (estudiantes, docentes y autoridades), si se consolidan todos los procesos electorales que a futuro vengan”, apuntó.

Tal y como lo anunció EL HERALDO, Irías confirmó que este año se elegirán a los representantes de los órganos técnicos.

Por su parte, el Sindicato de la UNAH rechaza totalmente que haya autoridades interinas y arremeten que tienen intenciones de quedarse más tiempo en los cargos. Mientras que los docentes y alumnos aseguran que hay un ambiente de incertidumbre con autoridades interinas.

EL HERALDO tuvo acceso a la propuesta del Cronograma Electoral que presentaron los estudiantes que conforman la Mesa de Construcción del REE, el cual contempla que el proceso se realizaría el miércoles 22 de abril de 2020.

