Hispano detenido por error en centro fronterizo bajó 12 kilos por mala alimentación

DALLAS, ESTADOS UNIDOS.- Un ciudadano estadounidense de 18 años dijo que perdió 12 kilos (26 libras) porque no le dieron suficiente comida cuando estuvo más de tres semanas detenido por error por agentes fronterizos de Estados Unidos.



Francisco Erwin Galicia dijo que no le permitían ducharse y tuvo que dormir bajo una manta isotérmica en un área de detención saturada, reportó el periódico The Dallas Morning News.



Agentes detuvieron a Galicia en un punto de revisión de la Patrulla Fronteriza cuando sospecharon que estaba en el país sin autorización aunque el joven les mostró su identificación del estado de Texas.

Galicia fue liberado el martes después de que la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza lo tuvieran detenido casi un mes.



Desde hace mucho tiempo, inspectores han advertido sobre las condiciones sórdidas al interior de las celdas de detención de la Patrulla Fronteriza.



Las agencias del gobierno dijeron el miércoles que investigaban y seguían “comprometidos con el trato justo de los migrantes en nuestra custodia”.