“Debrayan Show” desmiente infidelidad de "Luisito Comunica" tras revelar polémicos mensajes

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- A través de un video en la red social Instagram, Ryan Hoffman, conocido en las redes sociales como “Debrayan Show”, desmintió la supuesta infidelidad en la que involucró a su amigo Luis Villar también conocido como "Luisito Comunica" la semana anterior.



Todo sucedió cuando “Debrayan Show” participó en el programa "Exponiendo Infieles", conducido por Lizbeth Rodríguez, el cual consiste en ofrecer dinero a las personas para que le permitan revisar su celular y comprobar si tiene evidencias de infidelidades en él.



Durante la transmisión, Rodríguez leyó los mensajes de texto que Ryan supuestamente intercambió con "Luisito Comunica", en donde este último le contaba sobre su encuentro sexual con una mujer que no era su novia, quien también es famosa en redes sociales y es conocida con el alias de "La Chule".



A raíz de esta situación los millones de seguidores que Luisito tiene en su cuenta de Instagram se volcaron en su contra, reclamándole por su comportamiento.

La situación fue tal, que la misma Lizbeth grabó un video en donde pedía una disculpa a la pareja afectada, aduciendo que ella no tenía intención de exponer su relación.



A casi 10 días de la polémica generada, Ryan decidió romper el silencio a través de un video donde desmintió las versiones de algunos internautas que aseguran que vendió la privacidad de su amigo por 500 pesos (la cantidad que Lizbeth pagó por revisar su celular)

"Ni yo vendí a mi amigo por 500 pesos ni él le puso el cuerno a nadie. Con esto me despido y espero que haya quedado claro el tema y no quiero desatar más polémicas, más problemas, sólo que quede claro, saludos y buenas noches", finalizó Ryan.



Por otra parte, aseguró que la conductora de "Exponiendo Infieles" tergiversó los mensajes que leyó, sin embargo, Rodríguez no se ha pronunciado.