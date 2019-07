Daniele De Rossi llega a Argentina para incorporarse al Boca Juniors

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El futbolista italiano Daniele De Rossi, campeón del Mundo en Alemania-2006, arribó la madrugada de este jueves a Buenos Aires para incorporarse al club Boca Junior que lo presentará el viernes con bombos y platillos.



El volante de 36 años fue recibido en el aropuerto internacional de Ezeiza por simpatizantes de Boca en una tumultuosa llegada, muestra de la euforia que despertó su incorporación al club 'xeneize'.



De Rossi, que llega a Boca tras una trayectoria de 18 años en el AS Roma, no realizó declaraciones pero se mostró distendido y se prestó a sacarse fotos con los hinchas que lo recibieron con cánticos de aliento.



El jugador cumplirá este jueves con los estudios médicos de rigor antes de firmar su contrato con Boca, en tanto por la tarde se reunirá por primera vez con el resto del plantel 'xeneize'.



"Nos aportará experiencia y jerarquía", se entusiasmó el entrenador de Boca, Gustavo Alfaro.



De Rossi llega para cumplir un deseo personal de jugar con la camiseta azul y oro en la Bombonera tras acordar su pase con el mánager del club argentino, Nicolás Burdisso, excompañero del jugador italiano en el AS Roma.