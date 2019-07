Arsenal confirma fichaje del exmadridista Dani Ceballos

LONDRES, INGLATERRA.- El Arsenal de Inglaterra confirmó este martes el fichaje del centrocampista español Dani Ceballos.



Fue a través de un corto video compartido en sus redes sociales que el equipo inglés dio a conocer la noticia sobre la llegada del exmadridista.



"#HolaDani, Welcome to The Arsenal, @DaniCeballos46", fue el corto mensaje con el que compartieron el clip en la cuenta oficial de Twitter del club.



Ceballos de 22 años, y quien ya debutó con la selección absoluta, llega al equipo londinense tras no haberse podido consolidar en el club de Zidane.

"El Real Madrid C. F. y el Arsenal FC han acordado la cesión del jugador Dani Ceballos para la próxima temporada, hasta el 30 de junio de 2020", afirmó el club merengue en un breve comunicado.



Ni el Real Madrid ni el Arsenal dan mayores detalles, pero según la prensa española se trataría de una cesión por una temporada sin opción a compra y el equipo inglés se haría cargo de la ficha del jugador, que ronda los tres millones de euros.



"Estamos muy emocionados con la llegada de Dani. Es un jugador talentoso, con una gran técnica, creatividad y precisión", afirmó el técnico del Arsenal, Unai Emery, citado en un comunicado del Arsenal.



"El interés mostrado por (el entrenador del Arsenal) Unai Emery en hacerse con los servicios del centrocampista del Real Madrid está siendo clave a la hora de convencer a Ceballos", señalaba hace unos días el diario AS.



"La decisión está tomada. Esta temporada seré un Gunner. Estoy impaciente por empezar. Hola Arsenal. Ya estoy aquí", escribió Ceballos, de 22 años, en su cuenta de Twitter oficial, sobre un vídeo suyo con la camiseta del equipo inglés.



Llegado al Real Madrid procedente del Betis en julio de 2017, Ceballos ha tenido un recorrido discontinuo en el equipo blanco.



El centrocampista apenas ha contado para Zidane durante la primera etapa del técnico francés al frente del equipo blanco y con su vuelta al banquillo todo hacía presagiar que Ceballos seguiría en la misma situación esta temporada.



Esto habría llevado al exbético a buscar minutos fuera, especialmente con la perspectiva de la Eurocopa del próximo año.



En sus dos campañas como madridista, Ceballos ha disputado 56 partidos en los que ha marcado 5 goles y dado 2 asistencias.