Este jueves habrá interrupción de electricidad en varias zonas de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Empresa Energía Honduras (EEH) anunciaron la interrupción del servicio de electricidad en varias zonas del territorio hondureño.

La interrupción del fluido eléctrico se efectuará en San Pedro Sula, Choloma, Santa Bárbara, Ocotepeque y otras zonas del territorio nacional.



En San Pedro Sula (9:00 AM a 1:00 PM):

Colonia La Victoria

Sector López Arellano

Exitos de Anach I y II

Las Colinas

Valle de Sula

Barnica, Santa Fé Sur

La Unidad

Vista Hermosa

Las Cascadas

Lomas de Las Cascadas

Cerro Verde

Rodolfo Lozano



En Choloma (9:00 AM a 1:00 PM):

Colonia Sinor

Colonia San Miguel I y II

Quintas San Miguel

Colonia Lomas de Choloma

Barrio Trincheras

Sinor, Santa Fe Central

Col. Godoy I y II

Altos de Santa Fe I y II

Fe y Esperanza

Col. 7 de Septiembre

La Confianza

Nueva Florida I, II, III, y IV

El Buen Samaritano

San Francisco del Ceibon

Villa Santa Marta, Armando Gale

Edilberto Solana

Colonia Las Torres

Zip América

Adeca (Kativo)



En Ilama, Santa Bárbara (8:30 AM a 4:30 PM):

La Estancia

San Juan De La Cruz

La Cañada

Uncana

El Capulín

El Zarzal

Generadora Cececapa

El Bálsamo

Centro Penitenciario El Pozo.



En Santa Bárbara (8:30 AM a 4:30 PM):

Río Seco

San Luis Planes

Lomas del Águila

La Unión del Dorado

Plancito de Suyapa

El Sauce

San Jose de Colinas

Loma Larga

La Isla Chinquilla

San Miguel de Las Lajas

Piedra Grande

San Francisco del Carrizal

El Triunfo

Pinabete

Mata de Ruda

El Manteado

El Zapotal

Peña Blanca

Santa Cruz Cuchia

La Victoria

Laguna Colorada

La Libertad

San Francisco del Carrizal

Victoria

El Encanto

Undiciones

El Ceibón

La Unión

Agua Helada Arriba

El Jicatuyo

La Barquera

Las Trojas

Laguna Colorada

Colonia Alemana

La Comunidad

El Porvenir

El Zapote

Cacaulapa

La Alianza

Laguna Inea

Agua Helada Abajo

El Gicaral

San Jose de Colon

Peña Blanca

Nueva Esperanza

Monte Vista

El Progreso

Jicaral

La Nueva Florida

San Luis Planes

San Luis del Pacayal

Cantiles

San Luis

Llamala

Las Rosas

Agua Buena

Puerta Del Naranjo

Villa Luz

Los Llanos

San Francisco

El Barro

Tejutales

San Isidro

Azacualpa

San Juan

Calpules

Palmiras

Cuchilla El Roble

Berbenales

Colirio

Los Pinos

Terrero

Las Golondrinas

Piedras Azules

San Rafael

Las Breas

Platanares

Cablotal

Río Caña

Trinidad

El Diviso

Corozal

La Alegría

Las Trojes

El Tigre

San Francisco

Pinabete

El Carmen

El Guineal

La Unión

Cebadilla

La Huerta

El Rodeo

El Higuito

Santa Rosita

La Angostura

El Tumbo

Chimizales

Tascalapa

Matasanales

La Guama

El Carrizal

El Carreto

Monte Cristo

Buena Vista

La Leona, Aguacatales



En Concepción del Norte (8:30 AM a 4:30 PM):

Concordia

La Flores

El Robledal

Santa Ana

Cuchilla Alta

El Macuelizo

El Cerron

Platanaritos

Las Tintas De Ulua

Camalotales

Quebraditas

Barandillales

Camalotales De Petoa

Agua Sarca

Honduritas

Gualala

San Jose de las Colinas

San Luis

Trinidad

Concepción Norte



En Ocotepeque (8:00 AM a 4:00 PM):

Aldea Las Delicias

Aldea El Limoncito

Aldea El Naranjo

Aldea San Antonio

Aldea Sesesmiles

Municipio de San Fernando

Aldea El Manzano

Aldea El Rosario

Aldea Nuevo Espíritu

Aldea Queseras

Aldea San Antonio Curarén

Aldea Santa Inés

Aldea Sula



En Copán (8:00 AM a 4:00 PM):

San Antonio

Aldea La Barranca

Aldea Buena Vista

Aldea Buenos Aires

Aldea El Dormitorio

Aldea El Espíritu

Aldea El Jardín

Aldea El Porvenir

Aldea El Rosario

Aldea El Sompopero

Aldea Gritaderos

Aldea La Cumbre

Aldea La Elencia

Aldea La Elencita

Aldea La Laguna

Aldea La Ruidosa

Aldea La Sierra

La Unión

La Encarnación Cañas

Las Flores de Techín

Los Dubones

Los Lesquines

Pastoreadero

Berlín

Potrerillos

Ocotepeque

Pueblo Nuevo

Mar Azul Rastrojitos

San Antonio

San Jose de La Frontera

Siete Cuchillas