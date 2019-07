Las 10 mejores canciones de Jennifer López

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Con una larga trayectoria musical, Jennifer López tiene una discografía bastante extensa que incluye varios éxitos.



Su disco "J.Lo" fue número uno en las listas de reproducciones en Estados Unidos durante el año 2001. Actualmente cuenta con 11,459,153 de suscriptores en su canal de YouTube.

Este miércoles, JLo cumplió 50 años y como conmmoración a su celebración realiza una gira en Estados Unidos llamada "It´s my party".



Aquí te enlistamos las mejores canciones de la neoyorquina que enamora a miles con su voz.



1. No me ames







2. Jenny From The Block







3. If you Had My Love







4. On the Floor







5. El anillo







6. Papi







7. Get Right







8. All I Have







9. Ain't It Funny







10. Ain't Your Mama