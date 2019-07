Bella y llena de vida, Jennifer López cumple 50 años   

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Una famosa actriz, una cantante fenomenal y una madre dedicada, así es Jennifer López quien este miércoles cumple 50 años de edad.



La neoyorquina, llena de vida y con un cuerpo que causa la envidia de muchos, está celebrando su cumpleaños con una gran gira nombrada "It's my party".



JLo, como es conocida, se encuentra en la mejor etapa de su vida profesional y sentimental, pues en los próximos meses se casará con su prometido Alex Rodríguez.



Siempre pensando en sus raíces, JLo posteó un mensaje en su cuenta de Instagram sobre la crisis por la que está pasando Puerto Rico. “Estamos peleando por un mejor mañana. Por nuestro futuro. Estamos con ellos esta noche, siempre derechos a su lado”, expresó.



Después de esa publicación la cantante, junto a sus hijos Emme, Max y su prometido Alex, posteó una historia donde vistieron un traje con la leyenda "It's my party" -Es mi fiesta, en español-, nombre de la gira.

Esta fue la historia de JLo.