Primo de hondureño desaparecido: ¿Cómo es que nunca lo vieron ahí, trabado tras el refrigerador?

IOWA, ESTADOS UNIDOS.- El hallazgo del cadáver del hondureño Larry Ely Murillo Moncada, detrás de un refrigerador, tras diez años desaparecido sigue dejando más preguntas que respuestas entre sus familiares.

El catracho oriundo de Sonaguera, Colón, creció en Estados Unidos hasta que fue deportado en una ocasión, poco después volvió al país del norte en el 2007 y comenzó a trabajar en el supermercado donde fue descubierto su cuerpo en estado de descomposición.

Su primos Franklin Almendares y Evelyn Almendares, en entrevista para Noticieros Hoy Mismo, revelaron que el joven -en ese entonces de 25 años- fue reportado como desaparecido luego que no regresó a su casa ya que él tomaba medicamentos antidepresivos.

"Él desapareció exactamente un día antes de Thanksgiving Day (Acción de gracias)", agregó, "Nadie lo vio entrar al supermercado, nadie sabía nada. La tienda operó siete años y no sabemos si murió el mismo día o semanas después".

El cadáver de Larry Ely solo fue descubierto cuando buscaban remodelar el lugar , pese a que los clientes de la tienda habían comentado de un mal olor.





Las autoridades atribuyen la muerte de Larry Ely como algo accidental, "pero para mí, en mi opinión, fue una negligencia de parte del supermercado o de los propietarios", lamentó el joven.



Almendares recuerda que la tienda era 24/7, "todo el tiempo estaba abierto y el lugar donde murió era una bodega donde almacenaban cosas y los empleados se tomaban descanso en el lugar -sin autorización- para que no los vieran".

Murillo Moncada se ocultó sobre el refrigerador industrial sin imaginar que se convertiría en su tumba.



"¡Hay tantas preguntas que nos quedan sin responder!", expresó.



"¿Si ellos iban al lugar cómo es que nunca lo pudieron ver ahí, trabado, atrás del refrigerador?, me parece muy rara esa situación", comenta el hondureño.



"Nos duele la pérdida, y aparte así que no está todo claro, hay muchas preguntas y pocas respuesta", agregó el joven al decir que "hay muchas cosas detrás de todo y no sabemos que decisiones se tomarán como familia".

Los restos de Murillo Moncada fueron identificados científicamente mediantes pruebas de ADN, "sus padres están en shock, es un momento muy delicado, espero que no quede impune la muerte de mi primo", concluye el joven.