Asensio sufre una rotura de ligamento y de menisco de la rodilla izquierda

MADRID, ESPAÑA.- El extremo del Real Madrid Marco Asensio sufrió el martes una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de su rodilla izquierda por lo que pasará por el quirófano, anunció este miércoles el Real Madrid, que podría perderlo entre seis y ocho meses.



Asensio fue sometido a unas pruebas médicas que han evidenciado "una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla izquierda", afirmó este miércoles el equipo blanco en un comunicado.



"El jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días", añadió la breve nota del equipo merengue, que no precisa el posible tiempo de baja del jugador, que para la prensa española podría ser de entre seis y ocho meses.



Asensio se lesionó el martes en un partido amistoso contra el Arsenal, que el equipo inglés ganó 3-2 en los penales, tras acabar los 90 minutos con empate 2-2 en el estadio FedExField en Landover, cerca de Washington.



Asensio, que apenas llevaba unos 20 minutos sobre el terreno de juego en los que le dio tiempo a hacer el gol del empate, pisó mal y se llevó inmediatamente la mano a la rodilla izquierda, teniendo que ser evacuado en camilla en el minuto 65 con evidentes gestos de dolor y entre lágrimas.



"Estamos un poco preocupados. Es la rodilla, se ha ido inmediatamente al hospital a hacer pruebas y a ver... Pero tiene mala pinta", aseguraba el técnico merengue Zinedine Zidane nada más finalizar el encuentro.

El Arsenal pendiente de Ceballos

"Es lo malo del día para nosotros, perdemos a un jugador y estamos un poco tocados", añadió Zidane.



La lesión del centrocampista blanco podría de rebote afectar a la cesión de Dani Ceballos al Arsenal, de la que, según la prensa española, sólo faltaba la oficialización de la operación.



"No sé" si esta lesión puede afectar a la llegada de Ceballos, aseguraba tras el encuentro el técnico del Arsenal, Unai Emery.



"Podrían ser malas noticias para ellos y para nosotros. No sé si cambia algo", añadió el técnico de los 'Gunners'.



Según la prensa española, Real Madrid y Arsenal ya tenían cerrada la cesión de Ceballos al equipo inglés por una temporada sin opción de compra, pero la confirmación de que Asensio estará de baja una larga temporada podría llevar al Real Madrid a mantener al centrocampista andaluz en sus filas.



Según los diarios españoles, el traspaso en forma de cesión era una petición del propio Ceballos, que sabe que tendría pocas oportunidades con Zidane pero no quiere quedar completamente desligado del equipo blanco, aunque ahora la lesión de Asensio podría trastocar los planes.