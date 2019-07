Cúpula de UNAH, favorecida con el atraso de elecciones estudiantiles

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El famoso refrán reza: “En río revuelto, ganancia de pescadores”. Y eso mismo es lo que está ocurriendo en la alma máter.

Los conflictos político-sociales que han salpicado a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), no solo han impactado con la pérdida de clases, sino también con la suspensión, nuevamente, de las elecciones estudiantiles.

Esta situación beneficia de manera directa a ciertas autoridades que ostentan sus cargos de manera interina, pues al no haber elecciones no se puede conformar el Consejo Universitario (CU) y al no estar integrado, porque falta la representación estudiantil, este no puede sustituir autoridades interinas por las que deben estar en propiedad.

Beneficiados

Los miembros de la Junta de Dirección Universitaria (JDU), el rector, algunos decanos y varios directores de centros regionales están interinos desde hace años. Esa situación no cambiará hasta que se realicen las elecciones estudiantiles y se instale el Gobierno Universitario.

En 2016 y 2017 hubo una fuerte crisis en la máxima casa de estudios cuando el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) luchó para tener representación ante el Consejo Universitario.

La Ley Orgánica de la UNAH establece que el Consejo Universitario se conformará con el 33% de las autoridades universitarias, el 33% de los claustros docentes y el 33% debe tenerlo el gobierno estudiantil. No obstante, esa situación no se cumple en la institución que rige la educación superior de Honduras.

Después de meses llenos de conflictos, a través del diálogo y reuniones para llegar a consensos, se acordó que el proceso democrático para elegir a las nuevas autoridades estudiantiles se iba a desarrollar en 2019, entre agosto y noviembre.

Sin embargo, los conflictos por las tomas de edificios y centros regionales, así como la pérdida de clases y por la crisis político-social aplazaron el proceso. Hasta el segundo período académico se vio amenazado de ser cancelado para unas carreras por los días de clases perdidos.

Sin embargo, otras sí lo perdieron como Odontología, Microbiología, Biología, Fonoaudiología, Letras y Radiotecnología.

Para esas carreras, el tercer período académico iniciará el próximo mes por la remodelación del edificio J1, donde reciben clases.

Todo lo anterior ha influido para que el proceso de elecciones estudiantiles se siga retrasando. Ahora las autoridades académicas y los estudiantes que trabajaron en el Reglamento Estudiantil Electoral (REE) trabajan en el cronograma electoral y están analizando realizar los comicios en abril de 2020, es decir, en el primer período académico del próximo año.

Los estudiantes querían que el proceso se hiciera en el mes de noviembre, pero como será un período intensivo, la matrícula tiende a disminuir, ya que solo se pueden llevar tres asignaturas como máximo porque la clases duran dos horas.

Cargos

Hay autoridades que tienen hasta 11 años de estar en el mismo cargo porque se reeligieron y actualmente están de forma interina, como el caso del vicerrector de Orientación y Asuntos Estudiantiles, áyax Irías.

Otros fueron nombrados de manera interina en 2017 como el actual rector, Francisco Herrera, quien va a cumplir dos años en el puesto. Los miembros de la JDU, algunos directores de centros regionales, varios titulares de los decanatos, así como algunas secretarías están bajo la modalidad de interinatos.

El período de vigencia de estos altos cargos es de cuatro años y pueden reelegirse por otro período, pero mientras no hayan elecciones que permitan conformar el Consejo Universitario para que elija a los nuevos funcionarios, los que están interinos deberán seguir en esos puestos.

Las tomas ha retrasado las elecciones en la máxima casa de estudios del país.

Gobernabilidad

Para el integrante del Movimiento Estudiantil Universitario (Meu), Edvin Salas, es urgente que se desarrollen las elecciones estudiantiles para restaurar la gobernabilidad en la máxima casa de estudios.

“Ya le habíamos presentado a la mesa de construcción del Reglamento Electoral la propuesta sobre el calendario donde se contempla para abril de 2020, no tenemos una fecha exacta, todo dependerá de cuándo iniciemos clases y podamos desarrollar el proceso electoral”, manifestó el estudiante.



Agregó que mientras no se desarrolle el proceso “no va a haber gobernabilidad dentro del espacio, las autoridades interinas no tienen todo el alcance para implementar las políticas necesarias para el desarrollo académico de las carreras”.



Manifestó que desde 2018 se necesitaba que se nombraran las autoridades en propiedad y reconocidas legítimamente. “Nosotros queremos que ya no se dilate más el proceso electoral, acabamos de sufrir una crisis en la institución que acarreó con el acortamiento del tercer período de este año para lo cual nosotros como mesa de construcción teníamos como propuesta desarrollar las elecciones en noviembre, pero como ahora tenemos un período intensivo en noviembre no podemos desarrollarlas”, lamentó.

Salas señaló que los conflictos que se han dado en la actualidad no son responsabilidad del Meu sino que de movimientos independientes en apoyo a la Plataforma de Lucha para la Defensa de la Salud y Educación Pública.

“Los interinos serían los más beneficiados con que se alargue el proceso, ya se tendría que haber solucionado eso de los interinatos desde hacer dos años”, indicó. Señaló que la mayoría de los estudiantes que están trabajando en el proceso electoral ya están por graduarse y si se retrasa más el proceso ellos ya habrán salido de la universidad, por lo que se debe trabajar en los relevos generacionales de los movimientos.

Sobre el particular, el decano interino de la Facultad de Ciencias Económicas y secretario del Consejo Universitario, Óscar Zelaya, manifestó que “las autoridades actuales somos después de 13 años los que hemos logrado apoyar y materializar el sueño de todos los universitarios, que al fin haya un Reglamento Electoral aprobado por el Consejo Universitario y publicado en el diario oficial La Gaceta, la continuidad de la materialización está en manos de los estudiantes”, afirmó Zelaya.