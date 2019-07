Rubilio Castillo viajó a Portugal para sumarse al Tondela

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El exdelantero del Saprissa de Costa Rica, Rubilio Castillo, viajó este martes hacia Portugal para iniciar una nueva aventura en el fútbol extranjero.



El hondureño, quien llegó acompañado junto a su familia al Aeropuerto Internacional Toncontín, mostró su alegría al viajar hacia al viejo continente.



“Gracias a Dios porque voy a tratar de abrir puertas a otros hondureños. Estoy agradecido con el equipo Saprissa por darme esta oportunidad y voy a demostrar y darlo todo”, mencionó Castillo al afrontar el nuevo reto.



Referente a cómo se dieron las cosas con el equipo portugués, Rubilio reveló que "el fichaje se dio por las comunicaciones que hizo el Saprissa, pagaron la transferencia de mi cláusula y gracias a Dios tengo la oportunidad de poder jugar en el exterior, en Europa. Voy con la ilusión de hacer las cosas bien, voy por tres años en los que quiero hacer las cosas de la mejor manera para abrirle puertas a más hondureños", puntualizó.



Sobre la mala experiencia que tuvo en Grecia. “Ya los doctores de allá ya saben de mi situación, de lo que había pasado anteriormente, pero se está evitando eso para que no haya malos entendidos. Lo de Grecia fue que no tenían esa información como yo era, que puedo jugar varios partidos así y no tengo impedimento. Ellos ya saben eso para que no se repita lo de China con lo contractual y va todo arreglado para que no tenga problemas y vamos con la mente para ir a hacer las cosas bien”, finalizó.



Rubilio Castillo jugará en el Tondela de la Primera División de Portugal junto a su compatriota Jonathan Rubio.