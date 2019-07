Bella Thorne, exestrella de Disney: "En realidad soy pansexual"

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La exestrella de Disney, Bella Thorne, reveló este martes su nueva sexualidad, años después de afirmar que era bisexual.



En una entrevista con "Buenos Días América" la famosa dijo que ya no se identifica como una mujer bisexual, tal como lo había anunciado vía Twitter.



“En realidad soy pansexual y no lo sabía. Te gusta lo que te gusta. No tiene que ser una chica, un chico, o … ya sabes, él, ella, esto o aquello”, afirmó.



“Es literalmente, te gusta la personalidad, como si fueras como un ser”, continuó diciendo.



El termino pansexual es utilizado para definir a una persona atraída por todos los géneros "sin limitar en la elección sexual con respecto al sexo biológico, el género o la identidad de género", según lo define el diccionario.



Thorne se convierte en una de las famosa que se define como pansexual públicamente. Miley Cyrus se declaró pansexual en 2015.



A la actriz se le ha vinculado con la famosa youtuber Tana Mongeau, aunque medios afirmaron que la relación finalizó y que hasta junio salía con el músico Mod Sun.