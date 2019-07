Brayan Beckeles sorprende en el entrenamiento de Olimpia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El jugador hondureño Brayan Beckeles sorprendió este martes al aparecer en el entrenamiento de Olimpia.

El lateral catracho, quien tuvo un exitoso paso por el Necaxa de México, no descarta la posibilidad de regresar al León comandado por Pedro Troglio.

Beckeles confirmó que existen pláticas avanzadas con la dirigencia de Olimpia, sin embargo, aún no hay nada concreto. El también seleccionado nacional agregó que también hay ofertas de otros clubes, "pero si no se hacen concretas no valen".



"Lo bueno que estoy aquí, estoy contento. Olimpia me abre las puertas, hoy por hoy estoy pensando en entrenar (...) ya platicamos con Osman (Madrid) a ver qué pasa. Acá venimos a colaborar, a competir y a aportar", dijo el futbolista de 33 años de edad.

Brayan Beckeles al momento de prepararse antes de entrenar. (Fotos: Ronal Aceituno / EL HERALDO)



Vestido con el uniforme de entrenamiento del Olimpia, camisa azul y calzoneta blanca, Beckeles llegó temprano a la cancha de Amarateca, donde los jugadores merengues realizan los entrenamientos previo al inicio del torneo, y se puso a las órdenes de Troglio.

Entre las novedades con las que se encontró Beckeles en su regreso a los entrenamientos del León, sobresale la ausencia de grandes figuras como la del portero Donis Escober.

Para el defensor fue difícil no verlo de nuevo bajo el marco. "Es una persona que donde la vea siempre la llevo en el corazón, fueron grandes cosas las que vivimos, me ayudó mucho en lo personal y en mi carrera", destacó Beckeles antes de comenzar a entrenar.