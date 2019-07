Críticas del cardenal molestan a Jesús Mejía: "No me gusta que la autoridad de mi iglesia cuestione el trabajo"

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Jesús Mejía, dio a conocer su malestar por las críticas del cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga.

“Escuché al cardenal, lo cual me alerta más porque yo soy católico y no me gusta que la autoridad que corresponde a mi iglesia cuestione el trabajo que estoy haciendo, cuando no es culpa de nosotros y no está en nuestras manos”.

“Encontramos promedios aplicados cuando alguien consumía menos y otras anomalías”, expresó el gerente de la ENEE. “Debemos dejar claro que la ENEE no tiene la lectura del consumo y tampoco de la facturación”, justificó el funcionario de la estatal eléctrica.

El jerarca de la Iglesia Católica en la homilía del domingo criticó la “explotación” que sufren los hondureños por las altas tarifas en el cobro de la factura por el servicio de la energía eléctrica.

El cardenal manifestó que la ENEE “está en dificultades, pero no podemos pensar que explotando al pobre es como van a salir adelante”. “No es posible, esto es una injusticia y es una injusticia que tiene que ser corregida”, dijo.