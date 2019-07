Honduras, el único de Centroamérica que no tiene una liga de futsal

Erlin Varela

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Entre el disimulo de las autoridades y la falta de una organización seria, el fútbol sala en el país se sumerge en el atraso y su estancamiento se sintetiza en un dato revelador: Honduras es el único de Centroamérica que no tiene una liga de futsal. Y si el análisis se lleva a nivel de istmo, solo Belice le acompaña en la lista de países sin una competición oficial.

El resto ya días viene evolucionando sobre la duela.

“Debemos seguir los ejemplos de países como Costa Rica, Nicaragua y Guatemala. La diferencia en talento es poco o nada, pero en organización y estructura es muy grande el estrecho entre ellos y nosotros”, apunta el entrenador del equipo de la UNAH, Stalin Zavala.

Uno de los pioneros de la región fue Costa Rica, que formó la primera organización de futsal en 1982 y actualmente cuenta con una liga de 16 equipos.

“Al no haber liga aquí, cuando enfrentamos a otras selecciones que sí tienen roce eso se ve reflejado”, afirma German Moreno, jugador de la UNAH, actual campeón universitario que representó a Honduras en los XVII Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos y del Caribe, celebrados el reciente mayo en Colombia.

Hasta Nicaragua la tiene...

Guatemala, que al igual que Costa Rica ha jugado cuatro mundiales, cuenta con liga nacional y competiciones de ascenso, femenino y juvenil. Los guatemaltecos fundaron en 2003 la Liga Nacional de Futsal, un campeonato que está conformado por 10 clubes.

“Yo veo estancado el fútbol sala en Honduras, no le ponen interés. ¿Por qué quedarnos estancados? ¿Por qué no armar una liga para sacarle provecho?”, cuestiona César Handal, jugador del equipo de futsal de Unitec, quien no esconde que somos de los más atrasados en la región.

Tanto es el letargo que incluso Nicaragua (que no ha sido futbolero) ya se puso un escalón arriba. En 2015, los nicaragüenses crearon el Campeonato Nacional de Futbol Sala de Primera División y cuentan con un torneo de 13 escuadras.

Un año después, El Salvador se sumó a la ola con la fundación de la Liga Mayor de Futsal (16). “Incluso, los partidos de fútbol sala de El Salvador los transmiten por Tigo Sports”, cuenta Stalin. ¿Y qué decir de Panamá? Los Canaleros crearon en 2013 el Campeonato Nacional de Futsal (12 clubes) y ya han asistido a dos mundiales.

“Acá se hacen ligas burocráticas, pero no es lo mismo que jugar fútbol sala; se hacen campeonatos superfluos y se queda en relámpago. Todos los entrenadores que estamos en este mundo del fútbol sala visionamos que se pueda crear la liga profesional de fútbol sala”, dice Lésther Madrid, técnico del equipo de la UPNFM.

¿Pero hay indicios de liga?

La idea de conformar una liga se ha convertido en palabras que se lleva el viento. Fenafuth, que no tiene presupuesto ni ha construido canchas para este deporte, organizó en 2016 un torneo clasificatorio a Concacaf.

La intención, según la Federación, era impulsar la creación de la liga, pero desde el seno de la entidad aducen que no percibieron motivación en los clubes. “Tenemos muy poco nivel de organización para formar la liga profesional; en Honduras estamos muy jóvenes para eso. Me da pena decirlo, pero no hay un apoyo real para que el fútbol sala salga a brote de una vez por todas y formemos la liga”, confiesa con pesar Madrid. Uno de los primeros pasos para crear el campeonato es que los equipos se organicen y se afilien a la regional.

“Sería un beneficio para el Estado porque la publicidad que brinda este deporte es increíble. Cuánto apoyo no podría entrar a través del fútbol sala, si se llegara formar el campeonato”, afirma el dueño de la estrategia en la Pedagógica.

Aunque Fenafuth prometió arrancar un proyecto este año y tratar de formar una competición el próximo 2020, jugadores y entrenadores son escépticos y sus palabras giran alrededor de una realidad: “Se ve lejana la posibilidad”... mientras tanto, Honduras sigue en la cola de la región, sin ir a un mundial y mirando cómo los demás del área avanzan y clasifican a las grandes citas...