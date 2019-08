Garafulic se afeitará hasta que se aprueben las reformas electorales en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras, Igor Garafulic, dijo este lunes que no se afeitará la barba hasta que no se aprueben las reformas electorales en Honduras.



"El Partido Liberal me ha dicho que por qué estoy con barba. Yo les digo que estoy haciendo un aporte. No me voy a afeitar hasta que no se aprueben las reformas electorales", expresó Garafulic entre risas.



Seguidamente, el representante de la ONU planteó al Congreso Nacional que comience a discutir y aprobar las reformas electorales, ya que dichas recomendaciones salieron del diálogo entre las fuerzas políticas desde el 2018.



“Ya está claro, porque hace siete meses los dirigentes políticos propusieron por escrito las reformas que deberían hacer y no es que se necesite diagnosticar, lo que se necesita es reunirse y aprobarlas”, destacó.



“Esas son decisiones que solo se toman en el Congreso, no se pueden hacer en otro lugar y, por lo tanto, mi llamado es a los parlamentarios para que asuman estas reformas y que lo hagan lo antes posible”, opinó.



“No puede ser que hace siete meses lo que había que hacer estaba claro y escrito y que se hayan tomado todo este tiempo. No es por nosotros los organismos internacionales, es por Honduras y para que tengan una nueva elección con nuevas reglas del juego más predecibles, más claras y mi llamado respetuoso es para que en el Congreso se hagan las reformas lo antes posible”, recalcó Garafulic

