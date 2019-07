Convocatoria de la Sub 23 hondureña para los Juegos Panamericanos 2019 en Lima, Perú

La Selección Sub 23 de Honduras debutará el lunes 23 de julio ante Jamaica. Foto: EL HERALDO.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El entrenador Fabián Coito presentó este lunes la convocatoria de la Selección Nacional Sub 23 de Honduras para los Juegos Panamericanos 2019 de Lima, Perú.



Uno de los grandes ausentes en la nómina es Rigoberto Rivas, quien no estará en el certamen porque su equipo, Inter de Milán de Italia determinó no prestarlo.



La mini H, que está alojada en el grupo B, jugará ante la anfitriona Perú, Uruguay y Jamaica en el estadio de la Universidad Mayor de San Carlos.



La cinco estrellas debutará en la competencia el lunes 29 de julio ante la escuadra caribeña a las 4:30 de la tarde (hora hondureña).



La Bicolor consiguió la clasificación a los Preolímpicos el domingo tras vencer 5 a 0 en el marcador global a Nicaragua.

La convocatoria

Porteros

Alex Güity (Olimpia)

Enrique Facussé (Universidad de Kentucky)

Defensas

Cristopher Meléndez (Motagua)

Elvin Oliva (Olimpia)

José García (Olimpia)

Ricky Zapata (Real Sociedad)

Elison Rivas (Real España)

Denil Maldonado (Motagua)

Mediocampistas

Carlos Pineda (Olimpia)

Kervin Arriaga (Platense)

Rembrandt Flores (Olimpia)

José Pinto (Olimpia)

Jorge Álvarez (Olimpia)

Alejandro Reyes (Olimpia)

Delanteros

Kilmar Peña (UPN)

Aldo Fajardo (Platense)

Darixon Vuelto (Real España)

Douglas Martínez (Real Salt Lake)