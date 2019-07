Bad Bunny lidera protestas contra Ricardo Rosselló en Puerto Rico y lo llama "escoria"

SAN JUAN, PUERTO RICO.- El trapero Bad Bunny viajó a Puerto Rico para liderar las protestas contra el gobernador Ricardo Rosselló y le envió un fuerte mensaje a través de sus redes sociales.



“Llego a la isla y me entero que esta escoria vuelve a burlarse de la gente y a jugar con nuestras mente! @ricardorossello NO te vas a quitar??? NOSOTROS TAMPOCO!!! PUERTO RICO SE RESPETA!!! CHARLATÁN!!!”, dijo el puertorriqueño.



Días atrás, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, había mencionado que detendría temporalmente su carrera para dedicarse a la lucha por la renuncia del gobernante, quien el domingo se vio orillado a renunciar a su candidatura para reelegirse, pero no a su actual cargo.

Tras una semana, las masivas protestas continuaron este lunes bajo la indignación de los puertorriqueños después de que se filtrara un chat lleno de insultos en el que participaban el gobernador y varios colaboradores, así como la presentación de cargos federales de corrupción contra su gobierno.



"Y que se enteren todos los continentes... En nombre de todos los puertorriqueños fuera de la isla y de la gran cantidad de BORICUAS que hay en BARCELONA, @ricardorossello RENUNCIA!!!!! NO NOS VAMOS A QUITAR!!!! HASTA QUE TE QUITES TÚ!!!! ✊???? EL MUNDO ENTERO EXIGE TU RENUNCIA!!!!", escribió el trapero cuando publicó un video en cuenta de Istagram.



A las masivas protestas también se han sumado Residente, Ricky Martin, Marc Anthony, Jennifer López, Daddy Yanke, Olga Tanón, Wisin, Víctor Manuelle, entre otros.